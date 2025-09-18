Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas minaccia Brooke, tenterà di ucciderla?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Thomas ha perso il controllo e si è scagliato, come una furia, contro Brooke, accusandola di aver rovinato la sua famiglia e fatto soffrire sua madre, di nuovo. Ridge è intervenuto per fermarlo ma nei prossimi episodi della Soap le cose potrebbero degenerare sino a un omicidio.

Thomas si fa molto pericoloso e nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo persino vederlo compiere un’azione scellerata: uccidere Brooke! Il Forrester ha scoperto che suo padre non solo ha lasciato sua madre ma ha anche sposato la Logan in segreto e per lui tutto questo ha un solo e unico colpevole, ovvero la bionda che per anni ha rovinato la felicità della sua famiglia. Ormai sull’orlo di una crisi di ira terribile e incontenibile, il giovane ha attaccato la sua matrigna e solo l’intervento di Ridge ha evitato il peggio… ma sino a quando lo stilista riuscirà a fermare suo figlio? Le cose degenereranno senza che nessuno possa farci nulla? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo sia sulla CBS sia, presto, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas promette a Taylor di non farla soffrire più

Ridge ha lasciato Taylor e ha sposato Brooke in segreto, alla Forrester Creations. Le azioni del Forrester sono state repentine e hanno lasciato nella Hayes un grande vuoto. Thomas ha scoperto cosa ha fatto suo padre a sua madre ed è andato su tutte le furie. Il giovane ha promesso alla sua amata mammina di risolvere presto il suo dolore e di farla pagare a chi considera l’unica e sola responsabile di tutto, ovvero Brooke. Taylor ha spinto il suo primogenito a non lasciarsi accecare dalla rabbia e a considerare il fatto che la scelta è stata di suo padre e che se proprio vuole trovare un colpevole, è da ricercare in lui; la dottoressa ha però pregato suo figlio di lasciar cadere la cosa e di non dare peso all’ennesimo tradimento, di cui lei è stanca e da cui si riprenderà, forte più di prima e con una nuova consapevolezza: non vuole più essere la seconda scelta di nessuno e non vuole più essere usata. Nonostante i consigli di sua madre, Thomas è partito all’attacco e ha preso di mira l’odiata bionda.

Thomas minaccia e spaventa Brooke, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Thomas si è diretto alla Forrester per affrontare Brooke e l’ha trovata nello studio di progettazione, intenta a indossare una delle sue ultime creazioni per la collezione Brooke’s Bedroom. Il giovane le ha urlato contro immediatamente e l’ha accusata di aver rovinato la sua famiglia, accorgendosi solo dopo dell’anello al suo dito. Capito che suo padre ha sposato la sua amante storica un’altra volta, Thomas ha letteralmente perso la testa e dopo aver insultato la bionda ma soprattutto dopo averla minacciata di impedirle di fare ancora del male alla sua famiglia – minaccia che è suonata terribilmente pericolosa – ha cominciato a scuoterla per le spalle, spaventandola come non mai. Solo l’intervento di Ridge ha impedito il peggio. Lo stilista ha allontanato suo figlio con la forza ma…

Beautiful: Thomas vuole uccidere Brooke?

Ridge è riuscito a impedire che Brooke si facesse male; sì perché è stato abbastanza chiaro che Thomas è fuori controllo e che prendendo la Logan per le spalle non avesse buone intenzioni. Il giovane stilista, deluso dal comportamento di suo padre, non ha battuto ciglio e ha anzi inveito contro il genitore, accusandolo di essere stato scorretto ma anche pregandolo di porci rimedio. Ridge però non tornerà indietro sui suoi passi e questa decisione potrebbe essere la condanna della sua mogliettina. Thomas ha dovuto arrendersi e ha persino deciso di scusarsi con Brooke, abbracciarla e dare loro la sua benedizione. Ma potrebbe essere tutta una finta.

Thomas ha infatti minacciato Brooke di fermarla una volta per tutte e di fargliela pagare per tutto. Temiamo che queste parole nascondano il desiderio del ragazzo di far fuori la sua matrigna. Thomas ucciderà davvero Brooke? Siamo certi che la bionda più famosa della Soap non ci lascerà ma non siamo altrettanto sicuri che il giovane non tenterà veramente di assassinarla e che stavolta Ridge non sarà poi così vicino per darle una mano. È infatti probabile che a salvare la donna sia qualcun altro e che il designer finirà per sentirsi profondamente in colpa per quanto successo, visto che suo figlio lo ha avvertito di essere in difficoltà e di aver bisogno della sua famiglia unita per non compiere sciocchezze!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.