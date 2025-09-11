Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia Taylor ma lei non ci sta, stavolta non si farà da parte!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge ha messo in atto quello che aveva promesso a Brooke. C'è però un grande problema, ovvero Taylor non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare... Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful stiamo assistendo a un momento che, purtroppo, abbiamo visto e rivisto in tanti anni di programmazione della Soap. Ridge sta abbandonando Taylor per tornare da Brooke, mantenendo una promessa fatta in Italia alla Logan. Ma stavolta c’è un elemento che non si era mai verificato in passato, non in questi termini almeno. La Hayes si rifiuta di lasciare andare il suo compagno e si è impuntata talmente tanto da giurare di non permettere a nessuno di scaricarla in questo modo, non di nuovo e non per Brooke Logan. Ma ecco cosa sta succedendo nelle puntate presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto a mantenere la promessa fatta a Brooke

Ridge si è ritrovato in crisi ma non ha potuto continuare a rimandare una decisione necessaria da prendere. Il Forrester ha promesso a Brooke di sistemare le cose con Taylor ma soprattutto ha giurato alla sua ex compagna, che ha salvato dalle acque del Golfo di Napoli, di tornare da lei e di far rifiorire il loro amore. Peccato però che prima di tutto debba lasciare la Hayes, con cui si è fidanzato e che ha illuso di essere tornato da lei per sempre. Illusione bella e buona e purtroppo un must per lo stilista, che ha rifatto l’errore di una vita e che ora si trova persino ricattato da Thomas, che gli ha rivelato di essere borderline e di aver paura di ricadere nella follia se lui e sua madre non si sposeranno. Seguendo i consigli di suo padre, il designer ha scelto di non sottostare alle minacce ma soprattutto di non avere una vita accanto a una persona che non ama davvero, almeno non quanto un’altra.

Ridge lascia Taylor! Ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Ridge è tornato alla Villa dove da tempo abita insieme a Taylor e ha trovato la sua compagna intenta a organizzare il loro matrimonio e a scegliere una data molto vicina. Peccato che la psichiatra probabilmente non si rivedrà mai con un vestito bianco accanto al suo innamorato e padre dei suoi figli. Lo stilista l’ha gelata quasi subito rivelandole di aver deciso di chiudere la loro relazione e di non volerla più sposare. Ridge ha lasciato Taylor senza tanti giri di parole e la dottoressa ha subito capito il perché di questa decisione; non ci vuole tanta fantasia nel comprendere che in Italia è cambiato qualcosa e che c’entra nuovamente Brooke, la persona che le ha portato via, più volte, il suo amore. Ma questa volta qualcosa è andato e andrà diversamente.

Beautiful: Taylor non ci sta, non lascerà andare Ridge!

Taylor ha ascoltato le parole di Ridge con molta attenzione con tanta rabbia. Il suo compagno l’ha mollata in tronco, di nuovo, e lei si è ritrovata scartata ancora una volta per colpa di di Brooke. La cosa è inaccettabile e non permetterà che accada. Le cose andranno diversamente stavolta e lei lotterà con ogni mezzo per non perdere il Forrester ma soprattutto per fargli capire che la donna a cui sta correndo dietro, lo farà soffrire ancora e ancora, senza che lui nemmeno se ne accorga. Insomma Taylor ha giurato a Ridge di combattere per lui e di non lasciarlo andare così facilmente come invece in passato ha fatto. Una promessa che vale una sfida e una guerra, che chissà per quanto durerà.

In realtà noi siamo abbastanza convinti che Taylor, a un certo punto, si renderà conto che la sua battaglia la sta portando al nulla cosmico e probabilmente, lo speriamo davvero, questa volta capirà di non poter più combattere con i mulini a vento. Per noi Taylor, dopo aver tentato di riprendersi Ridge, comprenderà di non poter più soffrire così tanto per un uomo che l’ha sempre messa all’angolo per un’altra persona.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.