Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede perdono a Brooke mentre Bill minaccia Sheila!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas chiederà scusa a Brooke, per dimostrare a Hope di essere pronto a cambiare. Intanto Sheila, in ansia per quello che potrebbe succederle se Bill scoprisse di lei e Deacon, tornerà a casa e subirà una feroce minaccia dallo Spencer. Ecco cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas accetterà le richieste di Hope e per tornare in azienda chiederà perdono a Brooke. La Logan dovrà decidere se sotterrare l'ascia di guerra con il giovane Forrester oppure continuare a remargli contro. Taylor cercherà di fare da mediatrice tra i due. Intanto Sheila e Deacon saranno preoccupati dal fatto che se Bill scoprirà della loro relazione, entrambi potrebbe essere in pericolo. I timori della Carter potrebbero rivelarsi veri, visto che – tornata a casa – subirà una seria minaccia da parte del suo nuovo compagno.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas chiede perdono a Brooke

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve lo abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo – che Hope accetterà di tornare a lavorare con Thomas ma a una sola condizione. La Logan vorrà che il ragazzo chieda scusa a Brooke per quello che ha fatto e chiuda definitivamente con la loro faida. Il giovane stilista lo farà quando Brooke arriverà in ufficio. Sostenuto da sua madre, che rivelerà alla sua nuova amica il progetto pensato da Hope e Steffy, Thomas chiederà perdono alla sua ex suocera, scusandosi per averla accusata di aver chiamato i servizi sociali e per averle messo i bastoni tra le ruote da sempre. Brooke rimarrà spiazzata da questa novità ma accetterà di seppellire l'ascia di guerra ma solo se il designer le prometterà di smettere di essere ossessionato dall'odio che prova per lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tregua tra Brooke e Thomas?

Brooke, spinta anche da Taylor e convinta che questa soluzione sia la sola per salvare la collezione di Hope, finirà per accettare le scuse di Thomas ma metterà in guardia il ragazzo, chiedendogli di dimenticare il suo odio per lei e di non cercare di riconquistare Hope e di tornare nella sua vita. Il Forrester le assicurerà di essere pronto a fare quello che lei gli chiede e i due sembreranno trovare un accordo. Intanto la piccola Logan cercherà di rivelare a Liam quando appena deciso da lei e Steffy. Lo Spencer sarà forse la persona più difficile da convincere, visto che per causa di Thomas, lui ha dovuto più volte rinunciare a sua moglie.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila ha paura di Bill

Sheila tradirà Bill con Deacon. La Carter, come via abbiamo già anticipato, tornerà dallo Sharpe e gli confesserà di essersi innamorata di lui e di non voler rinunciare a loro. I due finiranno a letto insieme ma, dopo la passione, cominceranno a pensare alle gravi conseguenze che dovranno subire se lo Spencer dovesse scoprirli. Entrambi saranno nel mirino del magnate, senza scrupoli e sicuramente capace di farli fuori. Sheila dirà al suo amante di essere in ansia ma di non poter certo rinunciare all'aiuto di Bill, l'unico in grado di non farla finire di nuovo in prigione. Per questa ragione, quando riceverà un messaggio da parte del padre di Liam, che le chiederà dove si trovi, dovrà lasciare Il Giardino e tornare a casa. Bill l'attenderà trepidante e comincerà a farle delle domande. L'uomo, messo in allarme da Liam e infastidito dalle parole del figlio – che è convinto che prima o poi la rossa lo tradirà – minaccerà la sua nuova compagna di non mettersi contro di lui e di non provare nemmeno a pensare di fare la furba con lui... o saranno guai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.