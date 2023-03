Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope chiederà a Thomas di scusarsi con Brooke, affinché nessuno si opponga o crei problemi, al suo ritorno in azienda. Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope deciderà di lavorare ancora con Thomas alla Hope for the future. La ragazza, desiderosa di salvare la sua collezione, accetterà di scendere a compromessi con il Forrester, mettendo però subito in chiaro il fatto che non riuscirà ancora a fidarsi del tutto di lui. La Logan informerà Steffy di questa decisione e metterà in chiaro alla sorellastra che questa sua scelta dipende solo e unicamente dal benessere della Forrester Creations e dal suo futuro come stilista. Quando poi la Forrester e Taylor le chiederanno come intenderà comportarsi con Liam e Brooke, che di certo non saranno contenti di questa novità, la giovane dirà loro di avere già un'idea. A suo marito penserà lei mentre Thomas dovrà chiedere scusa a sua madre, per evitare che lei perda la testa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope accetta di lavorare con Thomas

Steffy ricatterà Hope e la metterà davanti a una scelta molto difficile: chiudere la Hope for the future oppure riassumere Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza sarà costretta a scendere a compromessi. Ben consapevole di non poter salvare la sua collezione, senza l'aiuto del Forrester, Hope accetterà di riprenderlo a lavorare al suo fianco. Sarà però molto cauta nel riaccoglierlo con lei. Gli dirà di non averlo perdonato e di non avere grande fiducia nei suoi confronti ma che, allo stato attuale delle cose, non può permettersi di perdere un'altra cosa a cui tiene tanto, come successo con Douglas. Il Forrester le assicurerà di non deluderla un'altra volta e i due informeranno Steffy di essere giunti a un accordo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy preoccupata della reazione di Liam e Brooke

Hope e Thomas informeranno Steffy e Taylor di essere giunti a un accordo. Torneranno a lavorare insieme ma questo non vorrà dire che la Logan dimenticherà quello che ha combinato il suo ex marito. La Forrester sarà molto contenta di questa scelta. Non solo suo fratello avrà modo di redimersi ma la Hope for the Future non chiuderà e tornerà a splendere. Sarà una vittoria famigliare e aziendale, in un solo colpo. La ragazza si preoccuperà però della reazione che avranno sia Liam che Brooke, alla notizia del ritorno di Thomas in azienda. Chiederà quindi alla sua sorellastra cosa intenda fare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope costringe Thomas a chiedere scusa a Brooke

Hope avrà subito la risposta ai dilemmi di Steffy. La Logan dirà alla Forrester di aver pensato a una soluzione. Lei si occuperà personalmente di parlare con Liam e di calmarlo, affinché il loro matrimonio non subisca scossoni, mentre Thomas dovrà fare una cosa molto importante: chiedere scusa a Brooke. Hope imporrà quindi al su ex marito di parlare con la sua mamma, nella speranza che questo faccia a faccia, chiarisca – almeno in parte – quanto successo. Brooke però potrebbe non essere molto felice di questo incontro, visto la sua inimicizia con il figlio di Ridge, da sempre a lei ostile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.