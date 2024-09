Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor sta morendo e stavolta per davvero!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor sta morendo e stavolta per davvero. Diremo addio per sempre alla madre di Steffy e Thomas? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Taylor sta morendo e stavolta sembra che dovremo dire per sempre salutare la Hayes. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la madre di Steffy ha rivelato di avere un problema cardiaco incurabile e di essere quindi destinata a lasciare la sua famiglia. Ma sarà davvero così? Stavolta dovremo dire addio alla mamma dei fratelli Forrester?

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor sta morendo

Lo avevamo supposto e purtroppo succederà davvero: Taylor morirà! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la dottoressa ha confessato a Li di avere un male incurabile. La psichiatra ha scoperto di avere un problema cardiaco degenerativo e apparentemente inoperabile, che la costringerà a lasciare la sua famiglia molto presto. Per questo motivo è tornata a Los Angeles e ha deciso di restare, per passare il tempo che le resta con i suoi cari, che anelano di poter stare in sua compagnia per tanti e tanti anni. La madre di Finn le ha immediatamente prestato il suo aiuto e le ha suggerito una serie di nomi di specialisti a cui rivolgersi ma ha anche fatto una promessa solenne, ovvero quello di non dire a nessuno che Taylor è malata.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor prega Li di mantenere il suo segreto

Taylor vuole godersi gli ultimi momenti che le restano da vivere senza essere trattata come una malata e senza preoccupare la sua famiglia. Vuole avere spensieratezza e amore, non compassione e musi lunghi. Per questo ha chiesto a Li di tenere per sé questo segreto. La dottoressa ha deciso di rivelare tutto alla sua consuocera, dottore come lei, con l’idea di ricevere un aiuto e soccorso qualora ne avesse bisogno. Ha ovviamente necessità di un’alleata su cui poter contare e poter chiamare quando sarà il momento. La Nozawa non dovrà però farsi sfuggire alcuna informazione e non si tratterà solo di un favore personale ma anche e soprattutto di un vincolo deontologico.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Li promette di non dire nulla ma…

Li si è trovata in grande difficoltà nel dover accettare di non dire nulla su Taylor alla loro famiglia. La Nozawa sa che questo segreto è molto pesante da mantenere e che potrebbe portare grande sofferenza ma come medico non potrà certo tradire la fiducia della sua paziente. La Hayes, rivolgendosi a lei, l’ha scelta come suo dottore e la madre di Finn è tenuta al segreto professionale. La situazione diventerà sempre più preoccupante e di difficile gestione, soprattutto perché Steffy si è già resa conto – e lo farà sempre più – che sua madre è turbata da qualcosa, che non vuole rivelare. La ragazza penserà che si tratti di Ridge e del suo rapporto con Brooke e non potrà certo immaginare che in realtà la sua adorata mamma – che lei vuole al suo fianco per il resto dei suoi giorni e di cui ha sentito la mancanza – stia per lasciarla per sempre, come hanno già fatto sua nonna e la sua gemella.

Come sappiamo, i segreti nella Soap Beautiful sono sempre lame a doppio taglio e siamo certi che qualcun altro scoprirà cosa sta succedendo e potrebbe rendere la situazione ancora più complessa e difficile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.