Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor muore?

Beautiful potrebbe dire addio a Taylor... e stavolta forse davvero per sempre. Il ritorno della Hayes, inaspettato e con un cambio d'attrice, pare molto strano ed è probabile che la dottoressa abbia fatto ritorno a casa per trovare un po' di pace prima di morire. Ma scopriamo tutti i dettagli sulle prossime puntate americane della Soap.

Il destino di Taylor potrebbe essere segnato. Nelle prossime puntate americane di Beautiful assisteremo a una scoperta sconvolgente sui veri motivi che hanno spinto la Hayes – interpretata da una nuova attrice – a tornare a casa. Ridge sarà sotto shock e, visto questo particolare, cominciamo a sospettare che la dottoressa possa essere destinata alla morte. Sarà così? Steffy dovrà dire addio per sempre a sua madre? Capiamo meglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy chiede a Taylor di rimanere a Los Angeles

Steffy è contenta di avere sua madre di nuovo a casa - interpretata da una nuova attrice - e lo è soprattutto dopo quello che le è successo con Luna ma anche con Hope. La Forrester spera che la sua mammina rimanga per lungo tempo con lei e che magari stavolta sia per sempre. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la dottoressa ha confermato che si tratterrà in città e che lascerà in standby le sue attività di volontariato per un po’ di tempo ma qualcos’altro sembra bollire in pentola ed è probabile che l’ex moglie di Ridge stia nascondendo qualcosa di molto grave, che è destinato a far saltare i Forrester dalle proprie sedie.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge scopre una verità sconvolgente su Taylor

Negli Stati Uniti, sulla CBS, sono appena uscite le anticipazioni autunnali di Beautiful. Tra le anticipazioni è arrivata la notizia che Ridge scoprirà molto presto le reali motivazioni per cui Taylor è tornata a Los Angeles e sarà sconvolto da questa novità. Sconvolto pare non positivamente. Rimarrà senza parole e sarà anche preoccupato per quello che ha scoperto. Questo ci fa pensare che la dottoressa non gli rivelerà nulla di positivo e potrebbe davvero dirgli di non stare bene, di essere malata o addirittura in punto di morte. Quest’ultima prospettiva ci fa gelare il sangue ma forse dovremo cominciare ad abituarci a tutto questo.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor morirà?

Taylor morirà? È una prospettiva che non ci alletta e anzi ci fa rabbrividire, come abbiamo detto. Purtroppo però potrebbe davvero avverarsi. Speriamo che le notizie che sconvolgeranno Ridge – e questa è l’unica certezza attualmente – non siano così tragiche e che la Hayes sia “solo” malata. Certo è una magra consolazione, perché se così fosse non sarebbe comunque una buona notizia e probabilmente la situazione sarebbe seria. Steffy potrebbe quindi dover dire addio alla sua mamma e al suo più grande sostegno. Ma sarà così? Per saperlo dovremo aspettare ancora un po’ di tempo e forse lo sapremo solo in pieno autunno!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.