Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor ha sempre avuto ragione? Brooke è una traditrice senza speranza?

Nelle puntate italiane di Beautiful, Taylor sta mettendo in guardia Ridge da Brooke. La Hayes è convinta che la bionda tradirà il Forrester in maniera imperdonabile e pare proprio che i suoi timori si stiano realizzando negli episodi americani della Soap. Ma cosa sta accadendo di preciso? Scopriamolo.

Taylor ha sempre avuto ragione a mettere in guardia Ridge da Brooke e dai suoi futuri terribili tradimenti? È una domanda che ci stiamo chiedendo in queste ultime ore, dopo aver seguito sia le puntate italiane della Soap sia quelle americane. Negli episodi che sono andati in onda su Canale5 nelle scorse ore, la Hayes ha invitato il suo grande amore a stare molto attento alla donna che lui considera legata a lui dal destino. Per la dottoressa la Logan non è una presenza del tutto positiva nella vita dello stilista e della loro famiglia e teme che prima o poi il padre dei suoi figli se ne renderà conto… ma sarà troppo tardi. E in effetti queste parole si stanno trasformando in un triste presagio, che si sta realizzando nelle storyline trasmesse attualmente negli Stati Uniti e che vedono la madre di Hope in bilico tra la scelta di proteggere sua figlia Hope, in combutta con Carter per distruggere la Forrester, e quella di correre dal compagno per informarlo di quanto sta succedendo. E la bionda prenderà una decisione sconvolgente che in un modo o nell'altro la faranno apparire come una perfida traditrice. Ci spieghiamo meglio e vi raccontiamo cosa sta accadendo.

Beautiful: Taylor mette in guardia Ridge da Brooke

Nelle puntate italiane di Beautifiul, quelle che stanno andando in onda in questi giorni, Taylor ha perso la sua sfida contro Brooke. Ridge ha scelto di tornare dalla sua bionda compagna, lasciandosi trascinare dalla magia di Roma e dal meraviglioso momento passato insieme sotto il cielo della Città Eterna. Lo stilista, una volta tornato a Los Angeles, ha dovuto rivelare alla Hayes quanto accaduto, ovviamente conscio di darle un grosso dolore. La madre di Steffy si è dovuta velocemente rassegnare di essere stata di nuovo messa da parte ma stavolta ha voluto dare qualche consiglio in più al suo ex. La dottoressa ha spinto lo stilista a guardarsi le spalle da Brooke, capace di tradimenti inaspettati e terribili, che prima o poi finiranno per colpire pure lui direttamente o indirettamente. Un avvertimento che, osservando quanto sta succedendo nelle puntate americane della Soap, suona come un triste presagio. Sì perché proprio ora, la Logan sta per mettere a segno uno dei tradimenti più difficili della sua storia, anche se il suo epilogo sarà diverso da quello che inizialmente potrà sembrare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scopre della truffa di Carter e Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, la Logan ha appena scoperto che Carter e Hope hanno truffato Ridge e Steffy, con il chiaro intento di controllare la Forrester Creations per mettere in pratica tutti i loro progetti, primo tra tutti riportare in auge la Hope For The Future. I due ragazzi vogliono vendicarsi per essere stati messi da parte e per essere stati per troppo tempo sottovalutati. Il loro obiettivo anzi proprio il loro colpo di stato – Carter è riuscito a far firmare i documenti che gli servivano per ottenere tutto ciò – non è però più un segreto tra loro. Brooke è terrorizzata da quanto ha origliato senza volerlo e si è trovata in una situazione scomodissima. Per la bionda si sono aperte due strade: o correre da Ridge a dirgli tutto e tradire Hope o mantenere il segreto e tradire il suo innamorato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke è una traditrice?

Qualunque sia la decisione definitiva di Brooke, la Logan sarà comunque una traditrice, esattamente come ha previsto Taylor. Anche se la donna deciderà di correre da Ridge lo farà, secondo noi, dopo averci riflettuto per lungo tempo. La bionda non potrà certo voltare le spalle a sua figlia, che ha sempre protetto anche quando lei era in torto marcio, almeno non prima di averci pensato a lungo e quindi non informerà il Forrester per tempo, impedendogli di correre ai ripari, prima di perdere tutto. E quando il designer lo scoprirà non potrà che dare ragione a Taylor e ai suoi avvertimenti. Il padre di Steffy capirà di aver riposto male la sua fiducia e non solo su Carter, il suo migliore amico ma anche colui che lo ha pugnalato alle spalle solo per non averlo accontentato realizzando le sue proposte imprenditoriali ma anche sulla donna che lui ha ritenuto per anni – e l’intera Soap si è fondata su questo – la persona del suo destino.

Le parole di Taylor fanno tremare comunque le trame di Beautiful anche se Brooke deciderà di confessare tutto a Ridge, prima che sia troppo tardi. La Logan risulterà sempre e comunque una persona in grado di tradire la famiglia e gli affetti più cari, così come la Hayes l’ha sempre considerata. Avvertendo il Forrester, la donna volterà le spalle alla sua pupilla e la metterà in così tanta difficoltà, da rischiare che su di lei si abbatta una vera e propria sciagura.

In questo caso, oltre che una traditrice, Brooke finirà per rivelarsi una persona poco previdente e poco lungimirante. Se infatti avesse avuto più polso con sua figlia e non l’avesse sostenuta sempre e comunque, limitandosi a darle consigli e non a metterle dei paletti – come invece le hanno più volte suggerito i Forrester – Hope non avrebbe abbracciato il lato oscuro e avrebbe continuato a comportarsi come una giovane fortemente morale e non disposta a lasciarsi andare a mezzucci e “colpi di stato” come invece purtroppo ora sta facendo. Insomma Taylor comprenderà di aver sempre avuto ragione sulla sua nemica e sulla sua pericolosità per i Forrester e stavolta se ne accorgeranno tutti!

