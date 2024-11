Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke terrorizzata! Hope e Carter hanno truffato i Forrester

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Carter hanno frodato Ridge e Steffy. Il Walton sarà a capo della Forrester se depositerà i documenti che i Forrester hanno firmato. I due ragazzi sono pronti a procedere ma Brooke potrebbe fermarli. La Logan ha scoperto tutto. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Carter e Hope hanno messo a segno il loro piano e ora i Forrester rischiano davvero di perdere il controllo della Forrester Creations. Nelle puntate americane di Beautiful è appena andata in porto la truffa ai danni di Steffy e Ridge, che hanno firmato i documenti che il Walton ha consegnato loro, fidandosi ciecamente del loro direttore operativo. Questa fiducia costerà loro molto cara e potrebbero davvero trovarsi a dover lasciare la loro maison di moda nelle mani dell’avvocato e della scaltra Hope. Abbiamo detto “potrebbero” perché c’è ancora una speranza che le cose per padre e figlia si sistemino. Brooke ha infatti scoperto tutto e potrebbe correre a informarli. Ma lo farà davvero?

Beautiful Anticipazioni Americane: Il piano diabolico di Carter e Hope

Carter ha rivelato i suoi piani a Hope e la Logan ne è rimasta entusiasta. La ragazza ha scoperto che il Walton vuole prendere il controllo della Forrester Creations e che, per farlo, ha sfruttato un importante contratto che Ridge, Eric e Steffy gli hanno chiesto di redigere. I Forrester desiderano che la loro azienda si trasformi in una LLC, ovvero in una sorta di società a responsabilità limitata, che metterà in salvo i loro patrimoni personali, qualora la maison dovesse incontrare dei problemi finanziari. Questo tipo di società prevede però che i soci assumano tutti il comando oppure nominino un unico manager, con pieni poteri decisionali.

Carter ha fatto in modo di risultare lui quell’unico manager e sfruttando la fiducia che Ridge e Steffy hanno per lui, sebbene entrambi abbiano capito che qualcosa in lui sta cambiando, ha fatto firmare i fogli che lo dichiarano ufficialmente direttore unico della Forrester Creations. Un piano perfetto e una frode in piena regola, che potrebbe davvero cambiare le sorti di Hope Logan così quella del suo compagno, ormai diventato sibillino.

Beautiful: Brooke scopre l’inganno di Carter e Hope nelle puntate americane della Soap

Carter ha deciso di agire contro i Forrester, deluso dal fatto che dopo tanti anni Ridge non gli dia la considerazione che merita. Il ragazzo vorrebbe infatti avere più voce in capitolo nelle decisioni dell’azienda e desidererebbe che le sue proposte venissero accettate, senza se e senza ma. Il Walton non ha sopportato che i suoi progetti di espansione siano stati bocciati e che Hope sia stata cacciata, per questo ha deciso di intervenire e di prendersi quello che spetta a lui e alle Logan. Ma il suo progetto anzi la sua truffa, in cui la giovane mamma di Beth è completamente coinvolta, potrebbe naufragare. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Brooke ha scoperto tutto. La Logan si è trovata, suo malgrado, a origliare la conversazione tra sua figlia e l’avvocato ed è rimasta sconvolta nello scoprire che la sua rampolla e l’uomo più fidato del suo compagno Ridge, stanno tramando alle spalle della famiglia di Eric.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Brooke fermerà Carter e Hope?

Brooke ha scoperto tutto ed è rimasta sconvolta dall’idea che sua figlia e Carter siano stati in grado di frodare i Forrester. La Logan sicuramente non starà con le mani in mano ma non è ancora chiaro se deciderà di dare una mano ai due ragazzi oppure deciderà di correre da Ridge per dirgli tutto. Le Anticipazioni ci rivelano che la sua decisione sarà sconvolgente e temiamo che in un primo momento sarà d’accordo con la sua rampolla. La sua scelta sarà motivata, secondo noi, dal desiderio di dare una piccola lezione a Steffy ma anche al suo compagno, che non le ha dato retta e che non ha creduto all’innocenza della sua figliastra. Ma crediamo anche che quando comprenderà che i due insidiosi amanti e alleati hanno davvero intenzione di avere il controllo su tutto, comincerà a sentirsi in colpa. Brooke non è solo legata a Ridge ma è anche profondamente legata a Eric, che soffrirà sicuramente moltissimo nel vedere che suo figlio e sua nipote non sono più gli amministratori dell’azienda che lui e sua moglie hanno costruito e che hanno saputo, con sforzi e dolore, portare al successo. Insomma Brooke potrebbe presto fare un’inversione di rotta e scegliere di combattere contro il colpo di testa, anzi di stato, di Carter Walton e della sua amante.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.