Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor e Ridge sconvolti. La Hayes sta morendo a causa della sindrome del cuore infranto!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor e Ridge saranno colti di sorpresa dalla diagnosi della dottoressa Buckingham, che rivelerà loro che la Hayes soffre della sindrome del cuore infranto ed è per questo che sta molto male. Cosa succederà ora nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5?

La malattia di Taylor, quella che la sta portando alla morte, riserva e riserverà grandi sorprese. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la dottoressa e Ridge hanno appena scoperto un dettaglio inquietante sulle condizioni di salute della Hayes e probabilmente da questo momento tutto cambierà. Ma cosa è successo nello studio della dottoressa Buckingham, la madre di Paris, a cui gli ex coniugi Forrester si sono rivolti per un consulto? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge convince Taylor a farsi vitare da Grace Buckingham

Ridge ha scoperto che Taylor sta morendo ma non intende lasciare che sua moglie non combatta per guarire. Il Forrester le ha imposto un ultimatum e con la minaccia di rivelare ai figli le sue condizioni tragiche di salute se lei non seguirà i suoi consigli, ha ottenuto che dalla dottoressa il consenso a farsi visitare da uno specialista. In cima alla lista di medici che Li ha consegnato alla psichiatra, c’è il nome di Grace Buckingham, la madre di Paris, da cui i due ex coniugi hanno deciso di recarsi per trovare una possibile cura. La risposta che avranno dalla cardiologa li lascerà senza parole.

Anticipazioni Americane Beautiful: Grace rivela che Taylor ha la sindrome del cuore infranto

Ridge ha convinto Taylor a farsi curare ed è certo che per l’ex moglie ci sia speranza. Lo stilista è ancora scosso da quanto successo a suo padre ma è anche convinto che se Eric è riuscito a sopravvivere con una cura sperimentale che gli ha salvato la vita in extremis, anche la madre di Steffy e Thomas potrà rimanere tra loro. Ma la diagnosi che la dottoressa Buckingham ha fatto alla Hayes è stata talmente inaspettata da lasciare tutti a bocca aperta. Dopo aver sottoposto la sua paziente alle analisi di base, la Buckingham è tornata da Ridge e Taylor con una risposta, sconvolgente, tra le mani. La cardiologa ha rivelato che la psichiatra non è affetta da un’insufficienza cardiaca ma dalla sindrome del cuore infranto, una malattia che pare esistere davvero e che è ugualmente fatale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor sta morendo per causa di Ridge?

La diagnosi della dottoressa Buckingham ha sconvolto Ridge e Taylor e potete immaginarvi le facce che i due hanno fatto nel sentire la madre di Paris parlare di una sindrome di cuore infranto. È chiaro che entrambi sanno come la Hayes si sia ammalata e di chi sia “la colpa”. Siamo certi che Ridge non prenderà bene questa situazione e si sentirà responsabile di aver portato la madre di Steffy e Thomas a stare così male ma siamo altrettanto sicuri che questa novità creerà grandi fastidi a Brooke.

Ci spieghiamo meglio: abbiamo la sensazione che Ridge, sentendosi in colpa per la salute di Taylor, comincerà a passare sempre più tempo con lei e a trascurare invece Brooke. La Logan ne soffrirà ovviamente moltissimo e potrebbe diventare nervosa e pericolosa. E la situazione, lo sappiamo, non è già delle migliori, visto il rapporto particolarmente sfrigolante tra Hope e Steffy. Insomma la diagnosi della psichiatra creerà di nuovo un terremoto nelle famiglie Forrester e Logan e potrebbe di nuovo creare un triangolo amoroso tra i tre protagonisti della Soap, sempreverdi e sempre in lite.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.