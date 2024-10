Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge scopre che Taylor sta morendo e le impone un ultimatum!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha scoperto che Taylor è malata e che sta per morire. Il Forrester, sconvolto dalla notizia, ha imposto alla moglie un ultimatum e la dottoressa è costretta a seguire le sue richieste. Ma di cosa si tratta? Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Il segreto della malattia di Taylor non è più tale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha scoperto che sua moglie sta morendo e lo ha fatto nel modo peggiore possibile, ovvero trovandola svenuta nel backstage del set fotografico dedicato alla collezione di Brooke. Il Forrester non ha perso tempo e ha subito chiesto alla sua ex moglie di correre ai ripari. E davanti al suo diniego ha deciso di imporle un ultimatum spietato ma a fin di bene. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge trova Taylor a terra, svenuta

Taylor sta morendo e stavolta sembra proprio che la Hayes non abbia più scampo. La dottoressa ha rivelato a Li di essere sicura di avere un’insufficienza cardiaca e di essere destinata a lasciare tutti i suoi cari, molto presto. La dottoressa ha fatto ritorno a Los Angeles per passare gli ultimi tempi insieme alla sua famiglia e spera che nessuno sappia mai quello che sta passando. Anzi ha proprio fatto giurare alla consuocera, di tenere per sé questo segreto e di aiutarla qualora ne avesse bisogno.

Taylor non intende sottoporsi a esami che potrebbero illuderla o comunque portarla a fare un passo falso ma nonostante tutte le attenzioni del caso, qualcuno l’ha comunque scoperta e questo qualcuno è Ridge. Il Forrester l’ha infatti trovata a terra, svenuta, nel backstage del set fotografico di Brooke. La dottoressa, dopo aver visto il suo ex marito e la sua rivale in atteggiamenti intimi, è crollata al suolo, come un peso morto, perdendo i sensi per diversi minuti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge scopre che Taylor sta morendo

Ridge ha trovato Taylor a terra, svenuta. Lo stilista si è preoccupato moltissimo e ha subito capito che la sua ex moglie non sta bene. La dottoressa si è quindi trovata costretta a rivelargli la verità sulle sue condizioni e ovviamente la reazione del Forrester è stata piena di terrore. Lo stilista ha immediatamente voluto sapere tutto sulla diagnosi terribile, che potrebbe portargli via una delle persone più importanti della sua vita. La Hayes gli ha quindi raccontato dei suoi malori e dei suoi malesseri, confessandogli di averne parlato solo con Li e di non volere che nessuno, a parte lui e la consuocera, sappia nulla. Ma Ridge non sarà per nulla contento di questa scelta.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge impone a Taylor un ultimatum

Taylor ha rivelato a Ridge di non volersi curare o meglio di non voler prolungare la sua sofferenza più del dovuto. La dottoressa vuole solo godersi gli ultimi giorni insieme alla sua famiglia senza però che qualcuno la compatisca. Il Forrester non è però d’accordo con lei. Non intende lasciare che lei si lasci morire senza provare a fare qualcosa e per convincerla a farsi visitare, è stato costretto a imporle un ultimatum. Lo stilista le ha imposto di farsi controllare altrimenti sarà lui stesso a dire ai loro figli che la loro madre non sta bene. Davanti a questa prospettiva, la dottoressa ha dovuto cedere e ha seguito l’ex marito nello studio della dottoressa Buckingham, lo specialista che potrebbe salvarla. Vi anticipiamo che la diagnosi della madre di Paris sarà inaspettata e sconvolgente per i Forrester ma anche per noi fan.

