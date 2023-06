Beautiful Anticipazioni Americane: Succederà davvero. La vita di un personaggio cambierà per sempre...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le cose stanno per cambiare radicalmente per uno dei personaggi della Soap. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto anche su Canale5.

Succederà davvero e lo avevamo purtroppo immaginato tutti. Liam scoprirà che Hope lo tradisce. Ma cosa accadrà e come abbiamo capito tutto questo? Lo abbiamo capito tramite le Anticipazioni Americane di Beautiful con uno mega spoiler sulle prossime puntate. Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam a Roma per controllare Hope

Le nostre supposizioni si sono rivelate vere. Liam sarà a Roma per spiare Hope. Lo Spencer raggiungerà la capitale italiana per controllare Hope e Thomas e lo farà, sicuro che il Forrester cercherà di circuire sua moglie. Nelle prossime puntate americane di Beautiful vedremo il ragazzo pronto a stanare il figlio di Ridge e a dimostrare alla sua mogliettina che ha sempre avuto ragione sul suo lead designer. Ma le cose prenderanno una piega inaspettata nel corso del tempo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam scopre Hope e Thomas in intimità davanti al Colosseo

Liam seguirà Hope e Thomas per tutta Roma e alla fine si ritroverà davanti a un’immagine che forse non si aspettava di vedere proprio così. Lo Spencer beccherà i due colleghi davanti al Colosseo, in intimità. Quello che lo lascerà senza parole sarà il vedere Hope non disdegnare Thomas e lasciarsi persino baciare da lui, senza impedirgli di avvicinarsi a lui, senza scansarlo e con tanto di mano sulla guancia. Avrà così la conferma che i sospetti di Steffy sono più che veri.

Ma come sappiamo che succederà questo senza che le puntate siano andate in onda? La risposta vi lascerà senza parole.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Un dettaglio svela le prossime puntate della Soap

A svelarci come andranno le prossime puntate di Beautiful è stata una pagina di un copione e delle foto trapelate in queste ore. Ebbene sì, nelle pagine americane dedicate all Soap sono spuntate questa immagini, che svelano che Liam vedrà Hope e Thomas in atteggiamenti intimi e che ora non avrà più alcun dubbio sul fatto che il suo matrimonio sia in pericolo.

Beautiful: Liam correrà da Steffy come l’altra volta?

Hope e Thomas passeranno effettivamente dei momenti molto intimi a Roma e i due cederanno davvero a un bacio appassionato. Hope però potrebbe subito ravvedersi per quello che ha fatto e staccarsi dal Forrester, capendo che i suoi sogni siano solo fissazioni senza senso. Insomma la Logan potrebbe capire di non provare niente per Thomas se non una grande ammirazione professionale e di aver fantasticato su di lui solo a causa del momento di felicità per aver salvato la sua collezione e stanca del comportamento di suo marito. Ma di contro, Liam potrebbe non vedere sino in fondo il tutto e travisare la situazione come già successo in passato, in occasione della bambola di Hope.

Se vi ricordate, Liam ha già dato di matto dopo essersi convinto che la bambola manichino di Hope fosse sua moglie in carne e ossa e che stesse flirtando con il Forrester. In quell’occasione, il ragazzo corse a casa di Steffy e si consolò con lei. Ma anche in questa situazione vorrà la compagnia della sua ex moglie? Quello di cui siamo certi è che la Forrester sarà là proprio in quel momento ma speriamo vivamente che le cose tra loro non si facciano bollenti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.