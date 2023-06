Beautiful Anticipazioni e Trame Americane. Liam vola di nascosto a Roma per pedinare Hope? Ecco cosa sappiamo

Anticipazioni TV

I protagonisti di Beautiful stanno per arrivare a Roma. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Hope, Thomas, Steffy, Carter e Brooke stanno per partire per l'Italia. Grande escluso di questo viaggio dovrebbe essere Liam che però, nelle prime foto ufficiali degli episodi italiani, sembra essere giunto in Italia... di nascosto!

Liam pronto a tutto per salvare il suo matrimonio, pure a pedinare Hope? Potrebbe essere. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope, Thomas, Ridge, Carter, Steffy e Brooke, saranno pronti a partire per l'Italia per presentare la nuova collezione della Hope for the Future. L'arrivo a Roma dei sei è previsto ormai a giorni e nessun altro è stato invitato a far parte di questo viaggio di lavoro; nessun altro che non faccia parte della Forrester Creations, Taylor, Finn e Liam compresi. Ma allora perché Liam appare nelle foto insieme a Steffy, nella nostra Capitale? E perché la Forrester sembra sorpresa di vederlo? Ecco le nostre supposizioni.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope pronta a partire a Roma insieme a Thomas

Hope ha deciso di partire per Roma e di non rinunciare a Thomas. Le Anticipazioni Americane della Soap ci hanno rivelato che la Logan ha gelato Liam dicendogli di non avere alcuna intenzione di rinunciare al suo lead designer ma lo ha anche rassicurato che mai e poi mai tradirà la sua fiducia. Peccato però che la ragazza abbia già avuto qualche segno di cedimento davanti al fascino del Forrester, sognando addirittura di essere a letto con lui a Roma. Liam però non ci è per nulla sembrato convinto delle parole della moglie e forse potrebbe decidere di fare qualcosa che neanche lui avrebbe mai immaginato di fare.

Beautiful: Liam vola di nascosto a Roma per pedinare Hope e Thomas?

Liam non ha apprezzato per nulla la decisione di Hope di volare a Roma – la città romantica per eccellenza – con Thomas. Il ragazzo sembra però costretto a farsi da parte e visto che si tratta di un viaggio di lavoro, non è previsto che lo Spencer possa accompagnare la moglie in questa avventura italiana. Questo dettaglio sembrerà non piacere per nulla a Liam che – spronato sia da Wyatt che da Steffy – comincerà a valutare di partire per l'Italia... di nascosto. Ebbene sì. Sembra proprio che il figlio di Bill si presenterà nella nostra Capitale a sorpresa. A farci sospettare che il suo arrivo Città Eterna non sia per nulla annunciato, è stata una delle foto ufficiali delle puntate italiane della Soap. Nell'immagine si vede una Steffy un po' troppo stupita di vedere il suo ex marito nel suo stesso luogo e caso strano, in tutte le altre immagini, del giovane rampollo delle Spencer Publications non c'è traccia. È davvero possibile che Liam abbia voluto fare una sorpresa a Hope oppure abbia voluto solo pedinarla?

Trame Beautiful: Come reagirà Hope all'arrivo di Liam?

Per Liam nascondere la sua partenza per Roma non sarà possibile. Non foss'altro che lo Spencer, per volare in Italia, dovrà lasciare Beth e Douglas alle cure di qualcun altro, probabilmente Wyatt, Finn o Taylor, per assentarsi da casa. È quindi piuttosto inverosimile – ma non si sa mai – che il ragazzo non si faccia vedere dalla moglie, per non incorrere nella sua ira, visto che sicuramente sarà informata di quanto successo. È più probabile invece che Liam faccia finta di aver deciso di fare una sorpresa alla Logan, con la scusa di partecipare alla sua felicità per il successo della presentazione della sua nuova vincente collezione. Ma come reagirà la ragazza? Sarà contenta di vedere il marito o andrà su tutte le furie, capendo le sue vere intenzioni.

Hope si infurierà con Liam e lo lascerà? Ecco le nostre supposizioni sulle prossime puntate di Beautiful

Stando a quanto sta succedendo in questo periodo, siamo propensi a pensare che Hope non sarà per nulla felice di vedere Liam a Roma. La ragazza sarà convinta che suo marito sia volato in Italia non tanto per sostenerla ma per controllarla. La Logan ha già mostrato di essere molto infastidita dal comportamento del marito, che proprio non riesce a stare tranquillo per la sua vicinanza a Thomas. Sarà forse quest'ultimo atto a portarla a non provare più lei fiducia in Liam e a cedere al fascino del Forrester, che sembra invece capirla più di chiunque altro?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.