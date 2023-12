Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge cede e permette a Finn e a Bridget di operare Eric. Come andrà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge si è convinto a lasciare che Finn provi la cura sperimentale su Eric. Ma come andrà l'operazione? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha ceduto alle richieste di Donna e di Steffy e si è convinto a lasciare che Finn provi a operare suo padre. A far cambiare idea al Forrester è stato il movimento di palpebre del suo papà, forse ancora disposto a lottare per salvarsi la vita. Ma cosa succederà ora? Come si stanno evolvendo le trame della Soap? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge accetta che Finn operi Eric

Ridge stava per staccare la spina a Eric ma un battito di palpebre improvviso ha lasciato tutti sorpresi. Donna e Steffy hanno pregato il Forrester di lasciare una chance al loro amato Eric e di provarle tutte prima di dargli il loro addio. Dopo tanta insistenza e dopo questo inaspettato movimento, lo stilista ha deciso di dare fiducia al genero e gli ha permesso di portare il suo papà in sala operatoria, per dare il via al primo step della cura sperimentale. Finn si è quindi preparato per portare il nonno di sua moglie sotto i ferri e per fare del suo meglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thorne furioso contro Ridge

All’ospedale sono arrivati anche Bridget e Thorne. La prima è corsa immediatamente a cambiarsi per dare una mano a Finn in sala operatoria mentre il secondo è rimasto in sala d’attesa insieme a Ridge, Steffy, Donna e Brooke. Il Forrester ha scoperto che suo fratello maggiore voleva staccare la spina al loro padre e se non fosse stato per quel piccolo movimento di palpebre, forse lo avrebbe già fatto. Thorne sarà furioso contro Ridge e lo accuserà di essere irresponsabile e pazzo. Lo stilista si difenderà dicendogli di aver solo agito per il bene del loro genitore e di sperare che la sua ultima decisione, quella di farlo operare, non gli costi caro. Eric potrebbe non solo non farcela ma soffrire ancora di più.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn e Bridget operano Eric

La cura sperimentale studiata da Finn comincia con una completa trasfusione di sangue. Il dottore è assistito da Bridget, che desidera aiutarlo. I due ragazzi si sono messi subito all’opera e la Forrester ha apprezzato tantissimo il lavoro del marito di Steffy, ingegnoso e all’avanguardia. L’operazione però è più difficile del previsto e sono emersi subito alcuni problemi da risolvere. Finn, spaventato, ha fatto capire alla sua assistente che qualcosa non va e i parametri vitali del designer sono scesi pericolosamente. Eric ce la farà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.