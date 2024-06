Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy tradita da tutti! Finn si precipita da Hope e Ridge fa tornare Brooke in pista!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn non rispetterà la promessa fatta a Steffy mentre Ridge richiamerà Brooke a lavorare attivamente alla Forrester. Per Steffy Forrester si mette molto male. Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Per Steffy le cose sono destinate a complicarsi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester si sentirà tradita da più fronti. Sia suo marito che suo padre le stanno voltando le spalle e la stanno costringendo a dover tirare fuori le unghie e i denti. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge fa tornare Brooke in pista

Steffy si è trovata con le spalle al muro. Suo padre non solo si è opposto alla chiusura della Hope for the Future, dando a Hope la possibilità di provare a salvare il suo lavoro ma ha anche proposto a Brooke di prendere il suo posto come direttrice della Forrester Creations. La Logan ha detto NO e lo ha fatto per non mettersi in competizione con Steffy ma non ha potuto rifiutare la seconda proposta di suo marito. Lo stilista ha annunciato a sua figlia, a Carter e alla sua stessa consorte di avere intenzione di rilanciare la linea per la biancheria da letto creata da Brooke Logan. La novità sarà il ritorno della bionda nelle pubblicità della collezione.

Brooke ha accettato di tornare alla ribalta e sui cartelloni pubblicitari ma la cosa non è piaciuta per nulla a Steffy, che non è nemmeno stata interpellata per dare il suo parere. La Forrester ha dovuto ammettere che l’idea non è poi così terribile e farà sicuramente il bene dell’azienda ma di certo riavere la sua matrigna così attiva in ufficio non è una prospettiva che si immaginava di dover di nuovo affrontare e le darà sicuramente noia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn corre da Hope per aiutarla con Beth

Steffy dovrà affrontare Brooke di nuovo in ufficio e attivissima ma anche un Finn incapace di darle retta. La Forrester ha imposto al marito di stare lontano dalla Logan e di non lasciarsi condizionare da lei e dal suo momento di profonda confusione. La ragazza è certa che la sua sorellastra sia particolarmente fuori controllo e non vuole che la sua famiglia ne paghi le conseguenze, come purtroppo è già successo.

Peccato che Finn non riesca a entrare nell’ottica delle idee della moglie e sia invece certo che Hope abbia bisogno del sostegno di tutti, per affrontare un momento così particolare della sua vita. Per questo ha accettato di correre da lei per visitare Beth malata. La bionda lo ha chiamato chiedendogli di andare allo chalet per darle una mano con sua figlia influenzata. Nessuno dei pediatri della piccola le ha risposto al telefono e ha necessità di qualcuno che somministri le medicine adatte per farla stare meglio.

Finn è corso senza nemmeno pensarci ma così facendo ha tradito la promessa fatta alla moglie, che sicuramente andrà su tutte le furie nello scoprire un simile comportamento da parte del consorte.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Quale sarà il destino di Steffy?

Per Steffy si sta mettendo molto male e sembra che sia colpita su più fronti. Ma cosa farà la ragazza ora? Sicuramente scoprirà che Finn è corso da Hope e non piacendole per nulla la cosa, prenderà seri provvedimenti, forse persino imponendo un ultimatum al compagno. Ma è possibile che stavolta il dottore non accetti di sottostare a un simile trattamento e che la Forrester riceva una mano dalla più improbabile delle alleate: Brooke. La Logan senior è già al corrente che sua figlia sia attratta dal bel medico e per evitare che la situazione degeneri potrebbe intervenire. Del resto Brooke ha dimostrato di non volersi inimicare ancora di più la sua figliastra e proprio per questo potrebbe scegliere di voltare le spalle a sua figlia, poco lucida e secondo lei dalla parte del torto… almeno stavolta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.