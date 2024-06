Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn non ha dato retta alle richieste di Steffy. Sua moglie era stata chiara, doveva stare lontano dalla Logan ma lui si è precipitato dalla figlia di Brooke appena lei ne ha avuto bisogno. Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy deve correre ai ripari e molto velocemente. La Logan deve proteggersi da Hope e dai suoi sentimenti, ormai chiari, per Finn e dovrà cercare di convincere suo marito a fare un passo indietro con la Logan e a non lasciarsi manipolare e condizionare da lei. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester è passata all’attacco e ha imposto al suo consorte di stare lontano dalla sua sorellastra per proteggere il loro matrimonio.

Anticipazioni Americane Beautiful: È ufficiale, Hope è attratta da Finn!

Non ci sono più dubbi, Steffy è in pericolo. Hope ha confessato di essere attratta da Finn e lo ha fatto davanti a una Brooke senza parole e bianca come un lenzuolo, per la paura che sua figlia si metta nei guai rovinando il matrimonio della Forrester. La giovane Logan non vuole farsi da parte e sente che la sua amicizia con il bel dottore sia molto importante e crede di doverlo aiutare a liberarsi del giogo malefico di sua moglie, che non lo lascia libero nemmeno di pensare. L’unica cosa che potrebbe salvare Steffy dalla rovina è il fatto che la ragazza si è già accorta che la sua sorellastra ha una cattiva influenza sul suo consorte e ha preso provvedimenti per impedire che le sue nozze subiscano brutti colpi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy impone a Finn di stare lontano da Hope

Steffy ha trovato Finn e Hope nel suo ufficio un po’ troppo vicini. I due si stavano solo confessando la loro reciproca amicizia e si stavano promettendo di darsi una mano nelle difficoltà ma la Forrester non ha gradito per nulla e anzi è subito corsa ai ripari parlando chiaramente con il consorte e invitandolo, in modo perentorio, a non passare più così tanto tempo insieme alla figlia di Brooke. Steffy ha imposto al marito di stare lontano dalla sua sorellastra, ora volubile e capace di manipolarlo senza neanche accorgersene.

Steffy è convinta che Hope stia facendo un gioco sporco e che, confusa com’è, possa davvero costituire un problema per lei e Finn. La ragazza ha paura che suo marito, buono e compassionevole, si lasci manipolare dalla Logan e si convinca a volerla aiutare a superare questo momento difficile senza Thomas e con la sua linea in crisi. Ma teme anche che la bionda gli faccia il lavaggio del cervello su Sheila e lo rassicuri talmente tanto sul cambiamento della rossa, da convincerlo a riavvicinarsi alla sua madre naturale. E se dovesse succedere tutto questo, il suo matrimonio potrebbe rovinarsi completamente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn crede che Hope abbia bisogno di aiuto

Steffy ignora che Hope provi dell’attrazione per Finn ma ha intuito che alla Logan suo marito non è indifferente. La Forrester deve navigare a vista e solo se il medico rimarrà lontano dalla sua sorellastra, lei anzi loro non avranno problemi. La ragazza è certa che la figlia di Brooke sia scombussolata e che stia vivendo dei momenti di grande confusione, causati dalla partenza di Thomas e dalla crisi della sua collezione, ma non può certo permetterle di fare quello che vuole con questa scusa. Sa perfettamente come si comporta Hope Logan quando è ferita e non intende accettare che trame già viste si ripresentino nella sua vita.

Finn non può sapere con esattezza quello che Steffy e Hope hanno passato e si limita solo a osservare le cose come sono ora. Il dottore crede che la Logan abbia bisogno di aiuto e sostegno e che sua moglie debba essere meno dura con lei. Il medico lo ha candidamente ammesso ma ha anche promesso di stare lontano dalla stilista in crisi. Purtroppo vi anticipiamo che non passerà neanche un giorno e tradirà la promessa fatta alla consorte per correre da Hope e da Beth malata!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.