Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke dice NO e lo fa per Steffy! La Logan non sarà la nuova direttrice della Forrester

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke ha rinunciato a diventare la nuova direttrice della Forrester Creations e lo ha fatto per non diventare una nuova minaccia per Steffy. Ma cosa è successo nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5?

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful. Brooke ha detto NO alla direzione della Forrester Creations. La Logan, sebbene lusingata, ha deciso di rifiutare l’incarico e lo ha fatto per un preciso motivo, ovvero non mettersi contro Steffy, non in questo momento. La scelta della bionda ha stupito Ridge, che ha però capito le ragioni che stanno spingendo la moglie a non fare passi azzardati e a non far sentire minacciata sua figlia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke dice no alla direzione della Forrester

Ridge ha sconvolto Brooke con la proposta di prendere il suo posto come Co-Ceo della Forrester. Lo stilista ha intenzione di ritirarsi dalla direzione della casa di moda, in modo da dedicarsi con più attenzione alla creazione di nuove collezioni, in collaborazione con suo padre. Il designer sa però che Steffy non può farcela a gestire tutto da sola e ha bisogno di una persona valida al suo fianco, che sbrighi con lei tutte le questioni burocratiche dell’azienda. Ma Ridge non potrà contare su Brooke, almeno non nei termini che aveva previsto. Sua moglie si è rifiutata di accogliere questo compito così tanto importante e lo ha fatto per un preciso motivo, che potrebbe salvare quel che resta della pace nella loro famiglia. La donna non vuole minacciare e far sentire minacciata la sua figliastra, che di certo non accetterà mai di lavorare accanto a lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke vuole rimanere nell’ombra

La decisione di Brooke ha lasciato Ridge senza parole ma anche piuttosto contento che sua moglie non abbia più desiderio di alimentare la guerra tra Logan e Forrester. La bionda è stata sincera con lui e gli ha confessato di essere sicura che prima o poi lei e Steffy si sarebbero scontrate per le loro divergenti opinioni e che forse, anzi sicuramente, in queste diatribe sarebbe finita Hope con la sua collezione, tema caldissimo degli ultimi tempi. Insomma Brooke non vuole doversi confrontare con la sua figliastra e non vuole nemmeno alimentare vendette o ripicche da parte della giovane rampolla, che si sentirebbe sicuramente minacciata e schiacciata dalla sua presenza al vertice. Preferisce invece controllare la situazione da una posizione più arretrata ma sempre centrale, che le permetterebbe di agire nell’ombra, per il bene dell’azienda che anche lei ha contribuito a far diventare grande.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy guiderà la Forrester da sola o…?

La decisione di Brooke ci sembra molto saggia, visti i tempi che corrono e speriamo davvero che mantenga la parola data. Ma ora che la Logan si è rifiutata di prendere il posto di Ridge e il Forrester vuole battere in ritirata, chi aiuterà Steffy? La Forrester potrebbe pure dirigere l’azienda da sola, con tutte le difficoltà che ne deriverebbero. Ma qualcun altro potrebbe giungere in soccorso della ragazza, qualcuno di molto più piacevole per lei. Stiamo pensando a Thomas, di certo di ritorno a Los Angeles, chiamato dalla sua sorellina, allarmata per quello che sta succedendo.

Steffy e Thomas potrebbero allearsi non solo come nuovi direttori della Forrester Creations ma anche come ideatori di una nuova collezione, in grado persino di sostituire la Hope for the Future. I fratelli Forrester potrebbero decidere di collaborare alla creazione di una nuova linea, dimostrando alle Logan di non essere solo bravi a gestire le questioni burocratiche ma anche quelle creative della casa di moda e quindi di essere gli eredi veri e propri di Stephanie ed Eric. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena, soprattutto perché Steffy non si è mia distinta come designer e potrebbe invece stupire Hope e Brooke, dando loro prova di non essere raccomandata ma di avere grande talento, come tutti nella sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.