Beautiful Anticipazioni Americane: Finn confessa a Steffy la notte d'amore con Poppy ed è l'inizio della fine!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane della Soap Beautiful ci rivelano che Finn ha finalmente trovato il coraggio di confessare a Steffy di Luna. Il ragazzo ha preso le cose alla larga e, per il momento, ha informato sua moglie "solo" della sua notte d'amore con sua zia Poppy. La reazione della moglie è stata inaspettata ed è solo l'inizio.

Il momento della verità è arrivato. Finn ha deciso di confessare a Steffy di essere il padre di Luna ma dovrà spiegare alla moglie diverse cose. Nelle puntate americane di Beautiful il dottore ha riferito alla consorte di aver avuto una relazione, di una notte, con sua zia Poppy e la reazione della Forrester è stata inaspettata. Ed è solo l’inizio, visto che tra non molto, il bel medico sconvolgerà totalmente la figlia di Ridge. Ma ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn ha deciso di confessare tutta la verità a Steffy

Finn è il padre di Luna. Il dottore ha scoperto questa verità dopo aver fatto un test del DNA ed è furioso con Poppy per non avergli detto nulla. Il ragazzo è convinto che se la donna gli avesse confessato tutto, le cose sarebbero andate molto diversamente per la loro famiglia e soprattutto per Luna. Probabilmente la ragazza non avrebbe vissuto un’infanzia difficile e sicuramente non sarebbe diventata un’assassina. Finn ora vuole recuperare il tempo perduto, confessare alla giovane di essere il papà che da tempo cerca ma soprattutto essere sincero con sua moglie, che merita di sapere la verità anzi deve saperla, visto quello che è successo sia con la Nozawa che con Sheila.

Finn è consapevole che non sarà facile dire alla Forrester né di avere una figlia né, anzi soprattutto, confessarle che la persona in questione è colei che ha tentato di ucciderla.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Finn rivela a Steffy la sua notte d’amore con Poppy

Finn ha paura che Steffy prenda molto male la notizia che Luna, che l’ha quasi uccisa, è sua figlia. A peggiorare la cosa ci si mette ovviamente il fatto che Sheila sia sua madre e che quindi la Forrester si sentirà sicuramente schiacciata e circondata da pazzi criminali… e potrebbe voler scappare. Il dottore non può però tenerglielo nascosto come vorrebbe facesse Penelope.

Il medico ha quindi colto la prima occasione utile per dire tutto alla sua consorte ma non è andato dritto al punto; ha dovuto per forza confessarle, prima di tutto, della sua notte d’amore con Poppy. Steffy è inorridita davanti a questa rivelazione e ha affermato di essere molto dispiaciuta che suo marito sia stato manipolato e sedotto dalla zia, che avrebbe dovuto trattenere i suoi impulsi e tenersi lontano dal figlio di sua sorella. Finnegan ha cercato di rassicurarla dicendole che lui aveva diciotto anni, non proprio un bambino, e che l’errore è stato di entrambi.

Steffy ha però ribadito di sentirsi davvero molto amareggiata per lui e lo ha persino abbracciato per consolarlo e per dargli forza per affrontare questa situazione. Ma forse l’abbraccio verrà sciolto quando il medico le dirà quell’altra verità, ancora più sconvolgente.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Finn pronto ad affrontare le conseguenze del suo passato

Finn ha preso alla larga l’argomento Luna ma ha pensato di doverci arrivare per gradi. Non ha ritenuto giusto partire subito con la notizia bomba ma ha voluto spiegare alla moglie cosa sia successo quella notte, a casa sua, con Poppy. Dovrà però tagliare corto e confessare una volta per tutte quello che ha scoperto. Siamo certi che Steffy non reagirà per nulla bene al sapere che Luna è la figlia di suo marito anzi che la donna che ha cercato di ucciderla è la primogenita del suo consorte. È chiaro che in lei tornerà il terrore e che si sentirà di nuovo minacciata da un componente della famiglia del suo amato dottore.

Abbiamo paura che Steffy non sopporterà questa ennesima batosta e visto che, per sua stessa ammissione non ha ancora superato il trauma di essere stata ingabbiata e quasi uccisa, potrebbe riprendere i bambini e scappare un’altra volta a Villa Forrester da suo nonno, alla ricerca di protezione. Succederà? Molto probabile ma dobbiamo aspettare i prossimi episodi per scoprire cosa accadrà davvero.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.