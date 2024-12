Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sbotta e offende Hope, "Congratulazioni. Finalmente sei proprio come tua madre!"

Anticipazioni TV

La tensione è alle stelle nelle puntate americane di Beautiful e soprattutto tra Hope e Steffy. Le due ragazze sono arrivate alla resa dei conti dopo il tentativo di "colpo di stato" e la Forrester ha insultato, senza mezzi termini, la sorellastra. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto presto su Canale5.

La resa dei conti è iniziata e non solo tra Ridge e Carter ma anche tra Steffy e Hope. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che le due sorellastre, dopo quanto successo, si sono incontrate e scontrate allo chalet e sono volati insulti furiosi, soprattutto da parte della Forrester. La figlia di Taylor si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, che aveva da tempo. Ma cosa è successo negli episodi della Soap, andati in onda nei giorni scorsi sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy affronta Hope. È la resa dei conti

Carter ha rifiutato l’accordo che Ridge gli ha proposto e lo stilista lo ha licenziato come ha fatto con Hope. Il designer ha raccontato tutto a Steffy e la ragazza, sconvolta per il tradimento inaspettato del Walton, ha avuto la conferma di ciò che ha pensato per tutto questo tempo: Hope Logan ha fatto il lavaggio del cervello a un altro uomo. Decisa a mettere in punti sulle “i” con la sua sorellastra, che ne ha combinato di cotte e di crude ultimamente, la figlia di Taylor si è precipitata allo chalet per parlare con lei e per avere la resa dei conti, che da tempo era prevista tra le due.

Non è la prima volta che Hope e Steffy si ritrovano l’una contro l’altra ma dopo il licenziamento della Logan dalla Forrester, le due non hanno avuto modo di confrontarsi da sole, faccia a faccia. E sono voluti insulti.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy insulta Hope

Steffy ha già insultato Hope, definendola una vera e propria poco di buono ma lo ha fatto davanti a Carter. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester lo ha fatto anche di fronte alla diretta interessata. E non si è limitata a darle della “infame” ma ha picchiato molto più duro. Sì perché la ragazza le ha urlato contro testuali parole: "Congratulazioni, Hope. Finalmente sei proprio come tua madre!".

Parole durissime che hanno fatto infuriare Hope, già abbondantemente irritata dalla visita sgradevole della sorellastra. Le due ragazze non si sono risparmiate e la Logan ha accusato Steffy di aver solo ed esclusivamente pensato ai suoi interessi, e non a quelli dell’azienda. Insomma la figlia di Brooke si è difesa strenuamente e ha rivendicato le sue azioni.

Beautiful: Hope ha perso la testa?

Hope ha rivendicato le sue azioni e ha accusato Steffy di averla licenziata solo per interesse personale. Per quanto sia vero che la Forrester abbia preso la palla al balzo per liberarsi della sua sorellastra – spina nel fianco per via della sua attrazione per Finn – non sarebbe però mai arrivata a chiudere la Hope For The Future se questa fosse stata redditizia e avesse permesso alla Forrester Creations di guadagnare, con lei, come una volta.

Hope ha sempre pensato che Steffy volesse eliminare la sua linea solo per interessi personali, legati alla sua inimicizia, e quando Carter le ha dato la speranza di poter tornare a lavorare per la maison di moda, addirittura alla sua direzione, e di riaprire il suo progetto, ha letteralmente perso la testa e ha deciso di voltare le spalle a tutti, persino a sua madre, ancora legata a Ridge e alla sua famiglia. Insomma la piccola Logan ha deciso di provare il tutto per tutto per poter ottenere quello che vuole, non guardando in faccia nessuno, soprattutto non Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.