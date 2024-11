Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy insulta Hope e Carter va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

La tensione è alle stelle nelle puntate americane di Beautiful e sembra che Steffy non abbia più peli sulla lingua. La sua crociata contro Hope è diventata sempre più feroce ma Carter non le permetterà di fare quello che vuole. Difenderà la Logan costi quel che costi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

La tensione è alle stelle nelle puntate italiane di Beautiful così come in quelle americane. Negli episodi della Soap attualmente in onda sulla CBS, Steffy non ha più filtri e la sua crociata contro Hope è ormai diventata furibonda. La Forrester si è lasciata andare agli insulti e ha definito la sorellastra una vera e propria carogna. Tutto questo davanti a un Carter sempre più inferocito contro di lei e Ridge e pronto a mettere a segno il suo piano per avere il controllo della Forrester Creations.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Steffy e Hope la tensione è alle stelle

Steffy non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e di perdonare Hope. Finalmente è riuscita a liberarsi di lei e a cacciarla dalla Forrester Creations, impedendole di starle in mezzo ai piedi. La Forrester non può più sopportare la ragazza, non dopo quello che ha fatto con Finn ed è bastata un’altra delle sue azioni sconsiderate per far scoppiare tutto. Stavolta Hope è innocente o meglio non voleva sedurre Finn ma Carter ma visto che la sua relazione con il Walton deve essere mantenuta segreta, la giovane non ha potuto spiegare cosa stesse davvero succedendo. Il risultato è stato quello di essere allontanata dalla maison di moda e cancellata persino da qualsiasi registro della Forrester.

Il comportamento di Steffy ha scatenato l’ira di Hope ma anche quella di Carter. I due hanno cominciato ad armarsi contro i Forrester e sono pronti a mettere a segno una vendetta con i fiocchi. Il loro obiettivo è quello di mettere le mani sull’azienda dei Forrester.

Beautiful: Steffy insulta Hope nelle puntate americane di Beautiful

Carter ha svelato i suoi piani e Hope è pronta alla vendetta. La Logan non vede l’ora di dare una lezione a Steffy ma il Walton ha deciso di dare ancora una chance ai Forrester e di tornare a chiedere loro di rivedere le ultime decisioni e di prendere sul serio i suoi progetti. Speranzoso di ottenere almeno da parte di Ridge un “sì ci penso”, l’avvocato si è presentato davanti ai Forrester. Ma quello che ha ottenuto è una discussione piuttosto accesa con Steffy. La ragazza non ha più avuto peli sulla lingua e gli ha confessato di non capire a che gioco lui stia giocando. La giovane non comprende cosa stia succedendo al loro fidato collaboratore, che ora difende a spada tratta Hope, senza un valido motivo.

Insomma per Steffy, Carter si sta comportando in modo molto strano e non comprende perché da un momento all’altro abbia iniziato a difendere Hope, che invece dovrebbe essere trattata dalla carogna che è. La Forrester non userà proprio il termine carogna, ne userà un altro un po’ più colorito e che comincia per “S” e lascerà il Walton senza parole. Ma non si è fermata qui. Non solo ha insultato Hope dandole della poco di buono ma ha confermato di agire in parte anche per questioni personali, per inimicizia, e ha aggiunto di poterselo permettere visto che l’azienda è della sua famiglia e lei ne è al comando.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter mette in moto la sua vendetta

Davanti a questo atteggiamento di Steffy, Carter ha deciso di mettere a segno la sua vendetta. Visto che Ridge non ha fatto nulla per difendere Hope e neanche per ascoltare lui, è tempo di prendersi la sua rivincita. Ha quindi consegnato i documenti – che lui ha firmato di nascosto, nominandosi manager della Forrester – ai Forrester, pronto a tradirli e ingannarli. Peccato però che lo stilista si sia reso conto della sua firma e che, in preda allo sgomento, gli abbia immediatamente chiesto cosa intenda fare. Carter dovrà tirare fuori una scusa plausibile per spiegare questa mossa e temiamo che per lui non sarà facile spiegarsi. Ma cosa succederà tra di loro è un’altra storia, che presto vi racconteremo.

