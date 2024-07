Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy nel baratro. Per lei tutto si complica!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Steffy le cose stanno diventando sempre più difficili. La Forrester non solo ha scoperto che Sheila è stata rilasciata ma deve affrontare delle novità sconvolgenti su Brooke e pure su suo marito Finn. Vediamo cosa succederà molto presto negli episodi della Soap in arrivo su Canale5.

Tutti contro Steffy anzi più che altro tutte le Logan contro Steffy! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda in questi giorni sulla CBS, le cose si stanno complicando per la Forrester. Non solo deve guardarsi le spalle da Hope, che mette strane idee in testa a Finn – e che di nascosto gli ha pure rivelato di essere attratta da lui – ma deve sopportare il ritorno in grande stile di Brooke all’interno della Forrester Creations. Braccata da ogni parte, la figlia di Ridge dovrà prendere le armi in mano e prepararsi alla battaglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy in guerra contro Hope

Non è una novità che Steffy e Hope siano rivali ma stavolta la situazione sta prendendo una piega mai presa sino a ora. Diversamente dal passato questa volta Hope ha deciso di rompere ogni indugio e non farsi alcuno scrupolo. La ragazza ha rivelato a Finn di essere attratta da lui, cosa che in passato non avrebbe mai e poi mai fatto. Ma visto come si sono messe le cose, la figlia di Brooke ha scelto di passare all’azione e di dichiarare guerra alla sorellastra e di soffiarle il marito se lei continuerà a ostacolarla e a non meritarsi – secondo lei – un uomo così meraviglioso come il dottore.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy non è esente da colpe. È stata lei a convincere Thomas a lasciare Los Angeles per andare a Parigi, con il chiaro intento di separarlo da Hope. La Forrester non ha avuto alcuna fiducia nella sua sorellastra e nel suo amore per il fratello e si è messa in mezzo in una situazione in cui non avrebbe neanche dovuto mettere becco. Sebbene Steffy abbia compiuto questo errore, ha ragione di pensare che Hope sbagli a stare troppo dalla parte di suo padre, che ha sposato Sheila Carter, nemica comune delle loro famiglie. La ragazza teme che la bionda, con questo atteggiamento, condizioni fin troppo suo marito e gli instilli idee molto strane.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy vuole Hope lontana da Finn

Steffy non vuole che Hope continui a suggerire a Finn di dare una possibilità a sua madre, come lei ha fatto con Deacon. La Forrester teme che suo marito possa davvero lasciarsi convincere a non difendere la sua famiglia dalla pazzia della sua madre naturale e sebbene il dottore l’abbia stupita accusando la rossa di essere la potenziale assassina di Tom e Hollis, è comunque convinta che la storia non sia finita. E ne ha avuto conferma quando ha scoperto che Sheila è stata rilasciata. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il medico non ha battuto ciglio davanti a questa notizia e ha persino giustificato il fatto. Se la polizia non ha prove per incriminare la rossa è forse probabile che lei non c’entri nulla con gli omicidi. Insomma, il medico è tornato a difendere la madre o comunque a credere che possa veramente aver cambiato vita. Questo ha fatto infuriare Steffy, che si è ritrovata a dover di nuovo sottolineare al consorte quando dolore lei e la sua famiglia abbiano patito per via di Sheila Carter e di come abbia bisogno del suo supporto. Ma Finn e Hope e il loro comportamento non sono le uniche cose che turbano la CEO della Forrester Creations.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy sconvolta dal ritorno di Brooke

Steffy ha dovuto accettare la scelta di Ridge di far tornare Brooke a lavorare costantemente in azienda. Una decisione che l’ha messa con le spalle al muro e che la costringerà, molto presto, a dover prendere delle decisioni consultando la Logan, prima di fare qualsiasi cosa. Purtroppo per lei il ritorno di Brooke non sarà solo dietro alla scrivania ma la Logan si troverà presto in prima linea e parteciperà al viaggio a Montecarlo che la nostra brunetta non vede l’ora di fare insieme a suo padre. Steffy si illude di partire da sola con lui e di passare del tempo con il suo papà, con cui non si confida da tempo. Peccato però che Ridge abbia pensato di invitare Brooke e di farla partecipare come volto e modella della sua collezione di biancheria da letto.

Ridge ha chiesto a Brooke non solo di firmare la sua collezione ma anche di diventare il volto pubblicitario della linea e di tornare a fare da modella per la Forrester Creations. Una richiesta che non può essere approvata da Steffy, che si troverà presto la sua matrigna ogni giorno tra i piedi, senza tregua e senza possibilità di cacciarla. Insomma la Forrester si sentirà braccata, circondata e assalita dalle Logan e dal loro ascendente sugli uomini che più ama nella sua vita: suo padre e suo marito. Per la giovane bruna saranno momenti di panico e cominciamo a pensare che possa perdere il suo sangue freddo e fare qualche passo falso, che finirà per allontanare ancora di più il suo consorte e il suo adorato papà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.