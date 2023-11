Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy fa pace con Finn ed è pronta a lottare insieme a lui contro Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy è tornata a Los Angeles a sorpresa e ha rivelato a Finn le sue intenzioni, da ora in poi. Scopriamole insieme e vediamo cosa è successo nelle puntate della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Steffy è tornata a casa, finalmente! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno confermato che la Forrester ha fatto rientro a Los Angeles e che si è riappacificata con Finn. La ragazza ha fatto una bellissima sorpresa al marito, che è rimasto senza parole ma felice di rivedere lei e i bambini e soprattutto di sapere che da ora in poi le cose andranno diversamente sia tra loro che con Sheila. Ma come? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è tornata a Los Angeles

Le promesse sono state mantenute. Steffy è tornata a sorpresa da Finn, come vi avevamo anticipato in un nostro precedente articolo. Le Anticipazioni Americane ci avevano rivelato la grande sorpresa che la Forrester avrebbe fatto a suo marito, presentandosi a casa senza avvertirlo. E così è successo. La bella figlia di Ridge ha deciso di lasciare l’Italia e di ricucire il suo rapporto con il marito ma soprattutto di combattere insieme a lui, per la sua famiglia, contro Sheila Carter. Insomma Steffy sembra aver cambiato completamente atteggiamento verso sua suocera. Ma nasconderà qualcosa?

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pronta a combattere contro Sheila insieme a Finn

La domanda che ci sorge spontanea è questa: come mai Steffy ha cambiato idea proprio ora? Siamo convinti che il ritorno della Forrester a Los Angeles non sia frutto di una scelta improvvisa ma sia il risultato di una ponderata decisione, presa molto probabilmente dopo il messaggio di Liam. Pensiamo che le parole dello Spencer abbiano sortito un effetto molto particolare sulla bella figlia di Ridge e che l’abbiano spinta a non lasciare che i fatti si svolgessero senza di lei e dietro le sue spalle. Steffy avrà sicuramente pensato che fosse arrivato il momento di combattere – come solo lei sa fare – per evitare che la sua famiglia si sgretoli per colpa di Sheila o dello stesso Spencer e di dare il suo supporto e il suo amore a Finn, affinché il ragazzo prenda la decisione giusta sulla sua madre naturale e non sia più portato a mentirle.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy punirà Liam?

Steffy è sempre stata una combattente e anche ora dimostrerà di essere in grado di superare le difficoltà. Stavolta però invece che prendersela con Finn e spingerlo a lottare da solo contro Sheila, ha deciso di dargli una mano e di combattere insieme a lui, uniti, senza permettere alla Carter di mettere tra loro zizzania. La Forrester sembra aver imparato dal passato e siamo sicuri che il messaggio di Liam abbia accelerato questo processo. Pensiamo infatti che alla ragazza non sia piaciuto per nulla l’intervento dell’ex marito e che forse la giovane comincerà a dare retta al suo bel dottore, convinto da sempre che lo Spencer voglia solo rovinare il loro rapporto. Il figlio di Bill ha in effetti pugnalato alle spalle il suo rivale e approfittato di un momento di debolezza, rivelando alla sua amata un qualcosa che non spettava a lui confessare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.