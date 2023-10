Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a sorpresa da Finn ma ha in mente una spaventosa vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy sta per tornare a Los Angeles, a sorpresa. La Forrester sembra pronta a riconciliarsi con Finn ma avrà in mentre una vendetta con i fiocchi, che potrebbe colpire non soltanto Sheila ma anche qualcuno di molto vicino a lei. Sarà Finn o Liam? Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

Steffy sta per tornare a Los Angeles, manca pochissimo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 2 novembre 2023, in onda sulla CBS, rivedremo la Forrester a casa e accanto a Finn. La ragazza farà ritorno nel suo appartamento sulla scogliera e sembrerà volersi riconciliare con il marito ma secondo gli spoiler, Steffy avrà chiaramente in mente un piano di vendetta contro Sheila e forse anche contro qualcun altro. E la giovane sarà più che mai determinata. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy torna a sorpresa a Los Angeles

Steffy sta tornando e sappiamo la data di quando questo avverrà. La Forrester varcherà l’uscio della sua casa – nelle puntate della Soap in onda sulla CBS – il 2 novembre 2023. Sarà un rientro a sorpresa, che stupirà Finn e tutti. Nessuno si sarebbe infatti immaginato che la ragazza tornasse dall’Italia, con Sheila ancora in circolazione. Ma qualcosa è cambiato e Liam ne sa qualcosa. Lo Spencer ha infatti sferrato il suo attacco definitivo, chiamando l’ex moglie e lasciandole un messaggio in segreteria, per avvertirla di quello che sta succedendo tra la Carter e Deacon e dicendole apertamente che suo marito la sta tenendo all’oscuro. Dopo pochi giorni da quella telefonata, Steffy ricomparirà più agguerrita che mai ma anche decisa, almeno sembra, a riconciliarsi con Finnegan.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta a riconciliarsi con Finn?

Steffy tornerà a Los Angeles e a casa dal marito. Sembra che la ragazza non abbia intenzione di chiudere il suo matrimonio ma di cercare di salvarlo, con un nuovo spirito combattivo. Insomma pare che la giovane non abbia creduto alle parole di Liam e abbia invece intenzione di dimostrare a tutti di tenere a suo marito e che le cose tra loro funzionino. Ma il “sembra” è d’obbligo perché secondo gli spoiler, Steffy avrà in mente un preciso piano di vendetta, che potrebbe colpire non solo Sheila ma anche qualcuno di molto vicino a lei.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy vuole vendetta

Secondo gli spoiler e le Anticipazioni, Steffy dirà di non aver più paura di Sheila e di non credere che Deacon riesca a tenerla a bada. La ragazza sarà pronta ad affrontare la Carter con un rinnovato coraggio e a muso duro ma anche con un modo di fare totalmente diverso. Sembra quasi che voglia usare una tattica opposta a quella usata fino a ora e forse finirà per fingere di accettare Sheila nella sua vita, tendendole di nascosto una trappola. Questa è una nostra ipotesi ma non ci sembra assurdo che la figlia di Ridge possa voler utilizzare la psicologia inversa con la sua nemica, per prendersi una vendetta con i fiocchi su di lei e su chiunque si sia permesso di farla soffrire, tribolare o semplicemente preoccupare. E in questo progetto oltre alla rossa potrebbero essere compresi pure Finnegan e Liam, colpevoli a loro modo di non averla protetta e di averla resa nervosa. Sì perché anche lo Spencer potrebbe essere vittima dell’ira di Steffy e venir punito, una volta per tutte, per l’atteggiamento ambiguo e altalenante, che ha da anni. Succederà davvero così? Non ci resta che aspettare qualche giorno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.