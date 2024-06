Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Thomas alleati per distruggere Brooke e Hope?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere al ritorno di Thomas a Los Angeles e in azienda. Il ragazzo potrebbe decidere di non lavorare più alla Hope for the Future ma di aiutare la sorella a realizzare una nuova collezione, tutta loro, per zittire - e distruggere - Brooke e sua figlia! Succederà davvero nelle trame della Soap?

Steffy Forrester non si farà da parte né ora né mai e nemmeno quando il gioco si fa duro. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a una vendetta con i fiocchi, orchestrata dalla Forrester per distruggere e zittire Brooke e Hope. E a darle una mano per realizzare questo obiettivo potrebbe esserci Thomas, il suo amato fratellone. Ma cosa potrebbe accadere? Ve lo riveliamo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pronta a vendicarsi di Brooke e Hope

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Ridge ha sconvolto Brooke nominandola nuova direttrice della Forrester Creations. La Logan guiderà l’azienda di moda insieme a Steffy ed è chiaro che farà di tutto per mettere in ombra la sua figliastra, impedendole qualunque azione contro Hope e screditandola agli occhi di tutti. Le Logan sono convinte che Steffy sia raccomandata e che non abbia mai contribuito attivamente a rendere la casa di moda di famiglia più grande e famosa, ma che si sia limitata solo a spadroneggiare e a gestire le questioni burocratiche, senza neanche tanta bravura. Siamo certi che madre e figlia faranno di tutto per rendere la vita difficile all’odiata brunetta ma siamo altrettanto sicuri che quest’ultima non si lascerà mettere in un angolo e organizzerà una tremenda vendetta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy propone a Thomas di creare una collezione insieme

Steffy sa di non aver mai creato nulla alla Forrester Creations e di essersi sempre limitata a qualche idea sporadica, di non molto successo. La ragazza è però convinta di avere le doti per gestire le questioni burocratiche dell’azienda e di essere la degna erede di sua nonna. Ma visto che Brooke e Hope continueranno a insistere che lei sia una raccomandata e che non abbia mai contribuito attivamente a rendere grande la Forrester, potrebbe escogitare un modo per zittirle. Non abbiamo certezza che quanto stiamo per dire succeda davvero, si tratta solo di nostre supposizioni, ma siamo certi che la bruna non si lascerà mettere i piedi in testa e troverà un modo per dimostrare a tutti di dover avere un ruolo di leadership.

E quale miglior piano se non annientare la Hope for the Future, già zoppicante, con una nuova collezione, targata Thomas e Steffy Forrester? Abbiamo idea – ecco la nostra supposizione – che la Forrester deciderà di dimostrare alla matrigna e alla sorellastra di essere pure lei in grado di dare un contributo all’azienda, con idee interessanti e redditizie da vendere ai clienti. E per riuscire nel suo intento, richiamerà a casa suo fratello, chiedendogli di diventare il lead designer di una linea creata interamente dai fratelli Forrester, che sia in grado di conquistare la critica e di scalare la vetta delle vendite, tanto da rendere impossibile continuare a tenere aperta la collezione del futuro di Hope.

Trame e Anticipazioni Americane: Thomas, Steffy e persino Zende distruggono Brooke e Hope?

Steffy avvertirà sicuramente Thomas del nuovo ruolo di Brooke in azienda e potrebbe giocare sulla grande inimicizia che lega suo fratello alla loro matrigna. La Forrester potrebbe chiedergli di aiutarla a distruggere una volta per tutte le Logan e dopo avergli raccontato degli insulti che madre e figlia le stanno rivolgendo, il giovane designer potrebbe convincersi a tornare dall’Europa e mettere un freno a quanto sta capitando. I fratelli Forrester potrebbero davvero collaborare per creare una nuova favolosa linea, in grado di schiacciare la Hope for the Future e costringere Brooke a chiuderla. Sì perché davanti agli insuccessi di sua figlia, non in grado di riportare la sua collezione in auge, nemmeno il cuore di mamma potrà evitare che il direttivo dell’azienda chiuda i rubinetti alla rampolla di Deacon. E questo potrebbe accadere anche grazie all’aiuto di Zende. Il ragazzo, ora in lite con RJ per via di Luna, potrebbe decidere di schierarsi dalla parte dei cugini e non dalla parte della direttrice bionda, che lo ha già attaccato e che continuerà a difendere suo figlio, accusando chiunque si metta contro di lui. Insomma Zende, Steffy e Thomas potrebbero davvero dare una sonora lezione alle loro rivali e dimostrare che la Forrester non ha bisogno di nessuna Logan per avere successo e per continuare. E Stephanie, da lassù, non potrà che esserne felice!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.