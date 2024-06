Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge sconvolge Brooke. Sarà lei a guidare l'azienda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Brooke Logan sarà la nuova direttrice della Forrester Creations. La Logan non ha dovuto lottare per ottenere quello che lei e sua figlia volevano da tempo ma non tutto andrà liscio come l'olio. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Grandi novità al vertice della Forrester Creations. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke diventerà molto presto la nuova direttrice dell'azienda e non sarà necessario che lei distrugga Steffy e le soffi il lavoro. A decidere che la Logan diventi la Co-Ceo dell’azienda di moda fondata da Eric, è stato Ridge Forrester, deciso a non occuparsi più di affari burocratici e pronto invece a dedicarsi alla sua linea di moda, in collaborazione con suo padre. Ma cosa sta succedendo? Ve lo sveliamo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Hope ottengono quello che vogliono senza sforzo

In un nostro precedente articolo vi abbiamo già svelato del desiderio di Hope di rivedere sua madre alla ribalta della Forrester e di vederla primeggiare, magari al posto di Steffy, nell'azienda di famiglia. Brooke non ha mai disdegnato l’idea di diventare la Co-Ceo della casa di moda per cui si è spesa tantissimo negli anni e di cui è stata una vera e propria trascinatrice con le sue idee, diversamente da Steffy che non ha mai contribuito attivamente con collezioni o attività pratiche. Le Logan sono entrambe convinte che il posto della Forrester sia stato conquistato solo perché appartenente alla famiglia dei Forrester e che la ragazza, in sintesi, sia una raccomandata e non abbia nemmeno grandi doti da manager. Brooke non ha mai nascosto di voler guidare l'azienda con Ridge e sembra che questo suo sogno possa realizzarsi e pure senza sforzo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge si ritira e lascia la palla a Brooke

Brooke diventerà la nuova direttrice della Forrester Creations, senza soffiare il lavoro a Steffy e tutto questo sembra proprio una certezza. A decidere che la donna sia presto il capo dell’azienda è stato lo stesso Ridge. La Logan non dovrà lottare con la sua figliastra e otterrà quello che desidera senza sforzi. Ma perché questa decisione? Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester ha scelto di farsi da parte e di non occuparsi più di faccende burocratiche. Il suo desiderio è quello di disegnare sino alla fine della sua carriera e di non fare altro. Ma non può certo lasciare Steffy a gestire tutto da sola; nonostante la giovane sia in gamba, non potrà certo sostenere tutto il peso del lavoro senza una valida mano al suo fianco. E il valido aiuto sarà quello di Brooke.

Trame e Anticipazioni Americane: Brooke e Steffy alla guida della Forrester. Sarà il panico!

Steffy scoprirà molto presto che Ridge ha chiesto a Brooke di occuparsi della sua azienda e ovviamente non ne sarà contenta. Prevediamo che l’arrivo della Logan ai vertici della Forrester Creations, farà scoppiare un pandemonio vero e proprio e potrebbe spingere la bella bruna a cercare un modo per liberarsi della sua matrigna e della sorellastra, stavolta definitivamente. Potrebbe però avvenire il contrario, ovvero Brooke e Hope decise a licenziare Steffy come era nei programmi.

Siamo però altrettanto sicuri che Steffy non si lascerà cacciare così facilmente dall’azienda e potrebbe decidere di organizzare un piano per dimostrare a tutti che il suo ruolo alla Forrester non è solo da raccomandata. La ragazza potrebbe persino chiedere al fratello di creare insieme una nuova collezione, che distrugga quella di Hope e che la soppianti definitivamente, schiacciandola con un numero superiore di vendite e costringendo Brooke – con numeri alla mano – a dover chiudere la linea della sua stessa figlia, diventata una foglia morta nella grande pianta degli affari dell’azienda di moda di Los Angeles. Uno stratagemma subdolo ma ingegnoso, che dimostrerebbe che Steffy Forrester non è là per caso e che è pronta a dimostrare di essere in gamba quanto le Logan… anzi di più.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.