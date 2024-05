Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila di nuovo faccia a faccia. La guerra continua!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di affrontare faccia a faccia Sheila, di nuovo. Scoperto che la sua nemica è ancora viva, la Forrester vuole regolare i conti con lei e stavolta per sempre. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Tra Steffy e Sheila sta per cominciare il secondo – anche terzo – round. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester non ha alcuna intenzione di permettere alla rossa di seminare di nuovo il panico nella sua famiglia e nella sua vita ma soprattutto non intende permetterle di fare il lavaggio del cervello a suo marito. La bella figlia di Ridge ha compreso che Finn è più che mai confuso riguardo al suo rapporto con la madre naturale ed è pronta a estirpare ogni tipo di legame che potrebbe esserci tra loro.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy impone a Finn un ultimatum

Steffy ha scoperto che Sheila è ancora viva e che la persona che ha ucciso è in realtà Sugar, la sosia della Carter. Per la ragazza è stata una scoperta tanto sconvolgente quanto terrorizzante. L’incubo non è ancora finito e lei e la sua famiglia, saranno costretti ad affrontare la rossa ancora una volta. A renderla nervosa più che mai è stato l’atteggiamento di suo marito, che le ha rivelato di essere felice di avere sua madre ancora tra loro e di volerle concedere un’altra opportunità, convinto che si sia redenta. La Forrester non può permettere una simile situazione e ha così imposto un ultimatum al padre di suo figlio, costringendolo a scegliere tra lei e Sheila Carter.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy informa Sheila che Finn ha scelto lei. È guerra!

Finn ha scelto Steffy e le ha promesso che sarà sempre così. Nel cuore del dottore ci sono però, ve lo riveliamo, ancora molti dubbi e potrebbe presto voltare le spalle alla moglie, convinto di riuscire a persuaderla del cambiamento della Carter. Ma Steffy non è per nulla malleabile su questo argomento e anzi le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza ha subito colto l’occasione per affrontare faccia a faccia la sua rivale, per metterle in chiaro la questione che il suo consorte è dalla sua parte e non da quella della sua mamma naturale. Lo scontro tra Steffy e Sheila è avvenuto nelle scorse puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti ed è strato tremendo come sempre. La figlia di Ridge non si è risparmiata astio e odio contro la rossa e le ha rivelato che presto le impedirà anche solo di avvicinarsi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn tradirà Steffy!

Siamo sicuri che la decisione di Finn – che ha scelto Steffy – cambierà molto presto. Il ragazzo cercherà ancora una volta di convincere sua moglie che Sheila si sia redenta e che voglia il bene della sua famiglia. Peccato che la Forrester abbia sentito questo tiritera per anni e che non possa credere che l’incubo numero 1 della sua famiglia si sia trasformato in un docile agnellino. Per questo tra lei e il consorte ci sarà una vera e propria crisi. Non ci sono più dubbi che il matrimonio della bella figlia di Ridge e del medico arrivi a un punto di non ritorno e probabilmente giocheranno un ruolo di primo piano pure Liam e Hope. Il primo ha deciso di affrontare Deacon per riportare almeno lui sulla retta via mentre la seconda è l’unica persona che sembra sostenere la tesi del Finnegan e dello Sharpe sul cambiamento della rossa. La piccola Logan si è infatti detta convinta che la criminale possa essere davvero una persona diversa e che le persone le debbano dare una chance, esattamente come hanno fatto con Thomas.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.