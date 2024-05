Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy dice basta e impone a Finn un ultimatum, o lei o Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il momento del confronto tra Steffy e Finn è arrivato. La Forrester non ha alcuna intenzione di accettare Sheila nella sua famiglia e ora suo marito deve scegliere tra lei e i bambini e sua madre. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto anche su Canale5.

Il momento che tutti aspettavamo è arrivato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha detto basta e ha imposto a Finn un ultimatum. Suo marito dovrà scegliere tra lei – e i bambini – e sua madre Sheila. La situazione sta diventando esplosiva e per i genitori di Hayes la parola fine potrebbe essere molto ma molto vicina. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn vuole che Steffy perdoni Sheila

Finn è felice che Sheila sia ancora viva e che sia cambiata. Il ragazzo è convinto che la sua mamma abbia cercato di proteggere Steffy e i bambini da Sugar e che sia meritevole, per questo, di un’altra chance. Peccato però che sua moglie, come era prevedibile, non sia per nulla dello stesso parere. La Forrester non solo non ha alcuna intenzione di accogliere la rossa nella sua famiglia ma non è nemmeno rincuorata di non aver ucciso la mamma del suo compagno. Insomma per Steffy Forrester è fuori discussione che la criminale che ha terrorizzato per anni la sua famiglia, possa ottenere da lei il perdono e una possibilità di starle accanto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy impone a Finn un ultimatum

Finn ha cercato di convincere Steffy che Sheila sia cambiata ed era certo che sua moglie si sentisse sollevata di non aver ucciso sua madre. Peccato però che la Forrester non solo non si senta più serena ma sia diventata una furia. Sentire suo marito ripetere nuovamente di volere la Carter nella sua famiglia e di credere che si sia redenta, l’ha resa nervosa e furiosa. Stanca di dover rammentare al consorte tutto il male che la rossa ha combinato e di dovergli ridire che persino lui ha rischiato di morire per mano sua, la figlia di Ridge ha imposto un duro e severo ultimatum: o lei o Sheila!

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn sceglie Steffy ma durerà?

Steffy ha imposto a Finn di scegliere tra lei e Sheila e stavolta la Forrester è sembrata più severa del solito. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno temere che questo momento cambierà per sempre le trame della Soap. Le cose si complicheranno molto presto e sarà tutta colpa dell’indecisione del dottor Finnegan, che sta perdendo la stima e l’appoggio di tutti i Forrester – Liam compreso e Hope esclusa – e che molto probabilmente volterà le spalle alla moglie e romperà la loro promessa. Sì perché il medico, all’ultimatum della bruna, ha risposto di voler scegliere Steffy e non Sheila ma siamo sicuri che questa decisione non sarà tenuta in piedi a lungo. Quello che temiamo è infatti che il ragazzo, persuaso del cambiamento della madre, voglia cercare di dimostrare a tutti che della rossa ci si possa fidare. Ma questo suo tentativo finirà per rompere completamente il legame con la sua famiglia e per isolarlo del tutto. Solo Hope potrebbe rimanere al suo fianco e tra loro potrebbe nascere persino un bel sentimento… ma una doccia gelata in arrivo spazzerebbe tutto in un solo colpo.

