Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy scopre che Sheila è viva. La Forrester tenterà di ucciderla un'altra volta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha confessato a Steffy che Sheila è viva. La reazione della Forrester non si farà attendere. La figlia di Ridge si macchierà di nuovo le mani di sangue? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5

La vita di Sheila potrebbe essere in pericolo e stavolta per colpa di Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester ha scoperto che la Carter è viva. Finn è arrivato a casa da lei festante, per rivelarle la miracolosa novità di cui è stato protagonista. Il dottore ha raccontato alla moglie di aver ritrovato sua madre, viva e vegeta, e di aver deciso di darle un’altra opportunità, dopo aver scoperto che ha sacrificato la sua stessa vita e incolumità per salvare la sua famiglia. La Forrester, come prevedibile, non solo non è stata contenta di questa notizia – per le agghiacciante – ma ha vacillato definitivamente davanti alla contentezza del consorte, che forse non si rende conto del pericolo che stanno correndo entrambi. Non solo non si sono liberati del loro incubo ma il loro matrimonio – visto l’atteggiamento del medico – è appena entrato in crisi. Ma la figlia di Ridge potrebbe riservare pure un’altra reazione, ben più oscura e terrificante. La ragazza potrebbe decidere di farsi giustizia da sola e uccidere, stavolta per davvero, la sua odiata suocera.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn informa Steffy che Sheila è viva

Finn non potrebbe essere più felice. Ha ritrovato sua madre, viva, e ora può darle l’opportunità che ha sempre voluto concederle. Dai racconti della Carter, il ragazzo ha scoperto che la sua mamma ha cercato di fermare Sugar e che ha messo a repentaglio la sua vita per proteggere Steffy e i bambini. Il dottore si è convinto che sua madre si sia redenta e che abbia finalmente voltato pagina, esattamente come detto da Deacon. E con questa convinzione è arrivato baldanzoso a casa per informare Steffy. Il dottorino ha raccontato tutto alla moglie, senza dimenticare alcun dettaglio e le ha rivelato dell’esistenza di Sugar, la sosia della rossa che lei ha ucciso credendola la sua nemica. Per la figlia di Ridge è stato un vero shock!

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy furiosa con Finn

Steffy non preso per nulla bene la rivelazione di Finn ed è andata nel panico. Sheila Carter, il suo più grande incubo, è viva ed è tornata tra loro. Non solo, ha pure convinto il dottore a darle una seconda chance. Per la Forrester non potrebbe esserci scenario peggiore; suo marito ha deciso di perdonare la sua mamma naturale, una pazza criminale che ha pure sparato contro di loro e li ha lasciati a morire, ed è certo pure che tutti finiranno per credere alla sua redenzione. È chiaro che Steffy non si lascerà abbindolare da sua suocera e che si scatenerà contro il consorte, cercando un’altra volta di farlo ragionare. Stavolta però sembra che i suoi tentativi siano destinati ad andare a vuoto e che lei debba rinunciare a fargli cambiare idea. Il loro matrimonio finirà in una grossa crisi ma c’è un altro scenario che potrebbe delinearsi, ben più grave e inquietante.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy vorrà uccidere Sheila?

Steffy potrebbe voler uccidere Sheila e stavolta per davvero. Non ci è sfuggito e sicuramente neanche a voi, che la Forrester si sia ripresa facilmente dallo shock di aver ucciso una persona. Sì è vero che si trattava della nemica di una vita ma era pur sempre un essere umano. Passati pochi giorni dal fattaccio, la Forrester si è calmata e ha ripreso a lavorare senza grandi traumi, anzi ha persino trovato il tempo per occuparsi delle faccende amorose di Thomas e Hope. Insomma nessuno tipo di rimorso pare aver scosso la ragazza. In virtù di questo fatto e dell’ira che sicuramente monterà in lei dopo aver capito che Finn è irrecuperabile e che il loro matrimonio è al capolinea, la figlia di Ridge potrebbe decidere di macchiarsi nuovamente le mani di sangue e stavolta non sbagliando persona. Sì, come detto all’inizio di questo capitoletto, la co-Ceo della Forrester Creations potrebbe diventare l’assassina della malefica rossa, orchestrando lei un piano per eliminare il problema e farla franca. Non abbiamo certezza che questo succeda, sono solo nostre supposizioni, ma ci sentiamo di non escludere questo colpo di scena, che potrebbe scuotere le trame di Beautiful. Per sapere se succederà davvero dovremo attendere ancora qualche giorno e vi terremo passo passo aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.