Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy di nuovo in pericolo e sarà tutta colpa di Finn!

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy rivive un incubo ed è tutta colpa di Finn. Il dottore ha un'importante rivelazione per lei, che sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy non è destinata a ritrovare la pace nemmeno accanto a Finn. La parentela del dottore con Sheila e Luna potrebbe presto far capire alla Forrester di essersi sbagliata e di dover cambiare rotta, allontanandosi da suo marito. Nelle puntate americane di Beautiful, il medico le ha fatto un’altra rivelazione sconvolgente e stavolta potrebbe essere davvero la goccia che farà traboccare il vaso e far perdere completamente la pazienza alla giovane Forrester. Ma che cosa sta per accadere negli episodi presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela a Steffy che Luna non è in prigione

Steffy ha scoperto la verità su Luna e Finn e la cosa l’ha sconvolta. Taylor l’ha spinta a lasciare il marito, convinta che la figlia sia in grave pericolo. La figlia di Ridge ha però deciso di rimanere nella sua casa e di continuare a stare accanto al suo consorte, certa che le cose stavolta non andranno male come successo con Sheila. La Forrester si è illusa che la sua vita non fosse destinata a cambiare radicalmente e questo perché ha pensato che Luna fosse ancora in prigione e che da là, visto quello che ha combinato, non uscisse per anni. Ma purtroppo per lei, Finn le ha confessato di aver trovato la giovane a casa di Bill e di aver scoperto che lo Spencer è riuscito a ottenere per lei gli arresti domiciliari e che quindi la folle assassina è ancora tra loro, rinchiusa tra le sbarre dorate della villa di Dollar Bill.

Beautiful: Steffy è terrorizzata!

Finn ha confessato a Steffy di essere andato a trovare Luna e di averle rivelato di essere suo padre. Una verità che sarebbe sicuramente venuta alla luce pure se la ragazza fosse stata in carcere ma che diventa ancora più problematica se l’assassina non è dove dovrebbe essere e ha invece goduto di un permesso speciale per gli arresti domiciliari. Il fatto che Luna sia a casa di Bill e che non sia dentro una cella ha terrorizzato Steffy, che si è ritrovata di nuovo a fare i conti con la paura di dover affrontare i suoi incubi, stavolta raddoppiati, visto che Sheila è la nonna di Luna e sicuramente cercherà di avvicinarsi a lei, quando saprà della loro parentela. E nonostante le promesse e le rassicurazioni, è chiaro che con Finn che vorrà prendersi cura della sua bambina, la sua mamma verrà a sapere tutto. Ma potrebbe arrivare pure un altro duro colpo per Steffy.

Finn pronto a portare Luna a casa sua? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha ottenuto gli arresti domiciliari grazie a Bill e siamo certi che lo Spencer riuscirebbe pure a convincere il giudice a concedere alla ragazza uno spostamento a casa di suo padre. Sì state leggendo bene, proprio a casa di Finn e conseguentemente a casa di Steffy. Pensiamo che il bel dottore vorrà fare qualcosa di molto concreto per la figlia e potrebbe arrivare a chiedere a sua moglie di ospitare Luna da loro, in modo tale sia da tenerla d’occhio sia per poter costruire con lei un rapporto che le bugie di Poppy hanno impedito.

Se Finn vorrà vivere con Luna, siamo abbastanza certi che le sicurezze di Steffy cadranno tutte e la giovane comincerà a pensare che gli avvertimenti di suo padre e sua madre alla fine non fosse poi così sbagliati e allarmisti. Non sappiamo ancora con certezza se la madre di Kelly e Hayes romperà il suo matrimonio o se si prenderà un momento per riflettere o se addirittura proverà ad accontentare suo marito ma siamo sicuri che il terrore diventerà pane quotidiano per lei. Finn potrebbe davvero mettere sua moglie in pericolo e stavolta potrebbe essere davvero la fine di questa bella coppia, per cui abbiamo tifato sin dall’inizio. Per Steffy, Finn potrebbe rivelerasi una vero sbaglio!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.