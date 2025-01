Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è la nonna di Luna? Il sospetto potrebbe diventare realtà

Anticipazioni TV

L'ipotesi che Finn possa essere il padre di Sheila, rende Luna nipote della malefica rossa. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo scoprire questo inquietante segreto e sicuramente Steffy non ne sarebbe per nulla contenta. La ragazza avrebbe a che fare con due assassine in famiglia. Ecco cosa accadrà nella Soap.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso ma non nuovo. Un annetto fa avevamo fatto delle supposizioni che potrebbero confermarsi reali e che ribalterebbero una situazione che pareva essere certa e appurata. Ma la Soap americana tra le più longeve della TV, non si smentisce mai e anche quello che pareva ovvio e sicuro finisce sempre per essere ribaltato. Ed è il caso della paternità di Luna, che presto potrebbe scoprire di avere un nuovo padre e una nuova nonna: Sheila Carter. Ma come può essere? Vediamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li ha scoperto che Tom non è il padre di Luna

Luna è pronta a tornare alla ribalta e lo farà con un nuovo padre. Sì perché sua zia Li ha di nuovo indagato sulla sua paternità e ha scoperto che Tom non è il suo vero padre. La madre adottiva di Finn ha messo in dubbio la verità raccontata da Poppy e ha accusato lei e Jack, il suo ex marito, di aver aver avuto una relazione e di essere i genitori della ragazza. La dottoressa ha dovuto ricredersi. Il test del DNA ha escluso la paternità di Jack ma ha comunque lasciato aperto il quesito su chi sia l’uomo con cui Poppy ha avuto sua figlia. E la risposta potrebbe sconvolgere tutti i protagonisti di Beautiful.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Finn è il padre di Luna e Sheila è sua nonna

È una teoria di cui abbiamo parlato più volte già da un annetto fa. L’idea che Finn possa essere il padre di Luna si sta concretizzando sempre di più. Dopo mesi a pensare che il genitore della ragazza potesse essere Tom, ora siamo certi che non sia per nulla così. Ed ecco riaprirsi la possibilità che il marito di Steffy sia il vero papà della giovane. Poppy è sembrata particolarmente turbata dal test del DNA che sua sorella Li ha fatto su Jack. E la cosa pare molto strana, visto che l’avvocato, come aveva detto, non ha avuto una relazione con la cognata ed è, almeno stavolta, innocente. E allora perché la Nozawa era così preoccupata? Bè perché Penelope non è stata a letto con suo cognato ma con suo nipote Finn. Questo renderebbe Sheila la nonna della ragazza e spiegherebbe molte cose, soprattutto si chiarirà da chi ha ereditato il gene della pazzia e dell’omicidio. E se questa partenza fosse confermata, Steffy sarebbe nei guai e circondata da nemici.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna e Sheila alleate. Per Steffy è un problema

Luna potrebbe essere la nipote di Sheila e la cosa gela il sangue. Questa parentela spiegherebbe il perché della sua follia omicida e metterebbe nei guai Steffy. Siamo certi che la Carter cercherà di stringere un rapporto con la sua nipotina, che sembra assomigliarle tantissimo. E tra le due potrebbe crearsi un’alleanza molto pericolosa per la famiglia della Forrester. Sì, perché la figlia di Ridge si ritroverebbe a dover gestire due assassine nella sua famiglia e soprattutto due donne disposte a tutto per avere un posto nel cuore di Finn. Se tutto questo venisse confermato, la mamma di Kelly e Hayes farà di tutto per tenere lontane le due criminali ma temiamo che il marito, sconvolto dalla notizia di essere il padre di quella che riteneva sua cugina, cercherà di convincerla a dare un’opportunità almeno a Luna.

Ma Steffy, che è stata ingabbiata dalla ragazza e che ha rischiato di morire per causa sua, sicuramente si opporrà con ogni forza, spingendo la sua figliastra a intensificare il rapporto con la nonnina e a macchinare con lei un piano per mettere a tacere la loro comune nemica. È una prospettiva inquietante ma quanto mai possibile se davvero la figlia di Poppy fosse stata concepita con il bel dottore, che ha a fatica messo da parte la questione mamma naturale e faticherà, certamente, a rinunciare pure a un altro elemento della sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.