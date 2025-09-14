TGCom24
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy di nuovo a casa, ecco le prime immagini del ritorno di Jacqueline MacInnes Wood

Silvia Farris

Jacqueline MacInnes Wood è ritornata sul set di Beautiful e molto presto la vedremo di nuovo all'attacco nelle puntate americane della Soap. Ma cosa succederà?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy di nuovo a casa, ecco le prime immagini del ritorno di Jacqueline MacInnes Wood

Steffy sta per tornare nelle puntate americane di Beautiful e con il suo ritorno le trame della Soap prenderanno la piega drammatica che è stata già preannunciata. Ma cosa succederà con il rientro di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco cosa è stato rivelato Casey Kasprzyk ed ecco le prime immagini sul set.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sta tornando!

A marzo scorso (2025) vi avevamo annunciato che Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, aveva rivelato di essere incinta del suo quinto figlio e avevamo previsto che l’attrice avrebbe preso – così come ha fatto – una piccola pausa dal set. E in effetti, in agosto, Steffy se n’è andata, lasciando Finn da solo e dicendo di aver bisogno di un momento di pace e serenità con i suoi bambini, lontano dal caos di Los Angeles. Suo marito, per impegni di lavoro, non ha potuto seguirla ed è quindi rimasto a casa. Ora però che il periodo di stop dell’attrice è finito, Steffy è pronta a farsi di nuovo vedere.

Jacqueline MacInnes Wood è tornata sul set di Beautiful

Jacqueline MacInnes Wood ha dato alla luce il suo quinto figlio o figlia. L’attrice non ha ancora rivelato nulla sulla nascita della sua bambina ma sappiamo che è tornata sul set, anzi sui nuovi set di Beautiful, per girare le prossime puntate, in arrivo presumibilmente a fine settembre o inizio ottobre 2025. A rivelarcelo è stato Casey Kasprzyk, il direttore di produzione della Soap, che ha diffuso sulla sua pagina social una delle prime immagini della Wood in compagnia di Tanner Novlan ovvero Finn e con i giovani attori che interpretano i loro figli.

Jacqueline è bellissima come sempre e in forma smagliante. Immaginavamo che sarebbe ritornata prestissimo a lavoro come successo anche nelle sue precedenti gravidanze e non vediamo l’ora di sapere di più sul nuovo arrivato.

Beautiful Anticipazioni Americane: cosa succederà a Steffy e alla sua famiglia?

Con il ritorno di Steffy ma soprattutto con la notizia che Luna è viva e ha persino sedotto Will, siamo certi che le prossime trame che coinvolgeranno la famiglia della Forrester saranno sconvolgenti. Sì perché la figlia di Ridge dovrà vedersela con la sua folle figliastra ma dovrà anche consolare sua madre Taylor, che lei ha lasciato fidanzata con suo padre e la ritroverà sola, con Brooke di nuovo al fianco dello stilista. Brooke e Ridge si sono sposati con una cerimonia lampo ed è chiaro che tutto questo provocherà un certo fastidio in chi tifava per la Hayes. Speriamo che i fratelli Forrester non si mettano troppo in mezzo e se crediamo che Steffy, a un certo punto, dovrà pensare alle sue questioni personali, non mettiamo la mano sul fuoco che Thomas faccia lo stesso. Crediamo che il ragazzo possa perdere il controllo e combinare un vero caos.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

