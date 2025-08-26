Beautiful Anticipazioni Americane: Luna fa ubriacare Will e… abusa di lui! Ecco cosa è successo

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha messo in atto il suo malefico piano. Will è caduto nella sua trappola e nei prossimi episodi della Soap vedremo il ragazzo in grandi guai con Electra ma anche con tutta la sua famiglia. Ecco perché.

Will Spencer è ormai uno dei personaggi principali delle puntate americane di Beautiful e la sua storia d’amore con Electra Forrester, nipote di Ivy (anche lei tornata nella Soap), è una delle più belle del momento o meglio era. Sì perché Luna, salvata da Li, è tornata all’attacco con lui, riuscendo a ubriacarlo, a fargli credere di essere la sua fidanzata e ad andarci a letto. Ma cosa è successo negli episodi che arriveranno molto presto su Canale5 e che porteranno anche noi telespettatori italiani nel tunnel dell’intrigo di una nuova truffa sessuale?

Beautiful Anticipazioni Americane: Will ed Electra una coppia… in bianco

Will ed Electra stanno insieme. I due, rappresentanti uno della famiglia Spencer e l’altra della famiglia Forrester, hanno cominciato una bella relazione ma senza consumare. La ragazza, ancora alle prime esperienze e sconvolta da un brutto episodio del passato (è stata vittima di molestie sessuali ed è stata perseguitata da uno stalker) ha chiesto al suo giovane compagno di aspettare. Will è stato paziente ma ha comunque dichiarato di voler passare in terza base con lei e freme perché ciò accada. Con la scomparsa di Luna, che ha preso di mira lo Spencer, e dopo l’atto di coraggio del suo fidanzatino (sceso in campo per difendere Steffy) Electra ha deciso di concedersi a lui e ha pensato di farlo durante una notte speciale. Notte che sembrava essere arrivata in occasione della festa di assunzione di Will. Peccato che le cose non siano andate come sperato dai due e la colpa è della rediviva Luna Nozawa.

Luna fa ubriacare Will nelle puntate americane di Beautiful

Luna è viva; Li ha deciso di salvarla e di occuparsi di lei per riformarla. Sheila ha scoperto tutto ed è pronta a darle manforte ma soprattutto ha promesso di non dire nulla a Finn. La giovane Nozawa ha apprezzato il gesto delle nonne peccato però che nella sua mente ci siano ancora piani diabolici e che nel suo mirino ci sia Will. La ragazza è a conoscenza del fatto che Electra non si è ancora concessa a lui e ha approfittato di questo particolare per mettere a segno una truffa sessuale. Scappata dalla sorveglianza di sua nonna Li, la giovane si è intrufolata a Il Giardino durante la festa in onore dello Spencer e, contrariamente a quanto richiesto, ha servito alcol al figlio di Katie, che ha finito per ubriacarsi e per allontanare Electra. La Forrester, vedendolo così tanto su di giri, ha preferito levare le tende e posticipare la loro serata romantica al giorno dopo, quando i postumi della sbronza saranno finiti. Peccato che nessuno sappia che Luna sia stata in agguato e che abbia avuto tutto sotto il suo malefico controllo. E purtroppo a sfavore dei due innamorati ci sono state delle maschere, richieste dal festeggiato per dare un po’ di brio al suo party.

Luna approfitta di Will, ecco cosa è successo nelle puntate di Beautiful

Luna è riuscita a far ubriacare Will e lo ha costretto a rimanere a dormire nell’appartamento vuoto - accanto a quello dove abita Sheila - sempre di proprietà di Deacon. Il ragazzo, piuttosto alticcio, avrebbe dovuto solo dormire ma purtroppo i piani della Nozawa sono stati altri. La giovane si è presentata da lui indossando la maschera di Electra e fingendosi lei. I fumi dell’alcol hanno impedito allo Spencer di accorgersi dell’imbroglio e si è invece convinto che la Forrester abbia cambiato idea e abbia deciso di concedersi a lui, come promesso. Peccato però che non sia stato per nulla così e che la nipotina di Ivy fosse alla Villa, in attesa che la notte passasse e che il suo fidanzato si riprendesse per passare un’altra serata insieme, stavolta romantica come lei desidera e finalmente intima.

La notte di passione tra Will e Luna verrà presto scoperta anche perché lo Spencer, il giorno successivo ha abbracciato la sua Electra rivelandole di essere felice che lei lo abbia raggiunto a sorpresa, nonostante gli avesse detto di aver deciso di tornare a casa. Ovviamente la giovane ha negato che questo fosse successo e ha ironizzato sul fatto che lui così tanto ubriaco, abbia sognato loro due insieme. Will ha strabuzzato gli occhi, sconvolto e sicuro di aver passato una serata di sesso ma con chi? E con la certezza - la sua - che Luna sia morta, il figlio di Bill non capirà subito di essere stato raggirato dalla nipote di Sheila.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.