Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy se ne va e lascia Finn solo a Los Angeles! Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Steffy lascia Los Angeles e Finn. Perché il personaggio della Forrester abbandona le trame di Beautiful e quando tornerà? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap.

Steffy se ne va! Nelle puntate americane di Beautiful siamo arrivati al momento che aspettavamo da un po’ di tempo e che pensavamo che prima o poi, sarebbe successo… e per evidenti ragioni. Sì perché Jacqueline MacInnes Wood, l’interprete della Forrester, è in attesa del suo quinto figlio e necessariamente deve lasciare il set per dedicarsi al suo bambino in arrivo. Sono mesi che ci chiediamo come le trame della Soap avrebbero giustificato l’assenza della figlia di Ridge e stavolta, per fortuna, non ci sono drammi in corso. Steffy lascerà Los Angeles con tranquillità ma con quale scusa? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Steffy esce momentaneamente di scena, Jacqueline MacInnes Wood pronta al parto

Jacqueline MacInnes Wood è incinta per la quinta volta. L’interprete di Steffy ha annunciato la sua gravidanza lo scorso marzo 2025 e ora ci siamo, il parto è molto vicino. L’attrice ha smesso di registrare nei primi mesi estivi e quindi nelle prossime puntate americane di Beautiful non sarà presente. Il suo personaggio si prenderà una pausa da Los Angeles e lascerà che le trame della Soap evolvano senza di lei, protagonista sino a ora di eventi drammatici. La figlia di Ridge così come la sua interprete hanno bisogno di riposo ma come è stata giustificata la sua assenza da casa?

Steffy saluta Finn e lo lascia da solo, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

La guarigione di Liam e la morte di Luna così come l’evidente redenzione di Sheila, hanno calmato Steffy. La Forrester sembra aver ritrovato un momento di calma e serenità e ha quindi pensato di dedicarsi a se stessa regalandosi un viaggio ristoratore – come ogni tanto fa – lontano da Los Angeles. La ragazza ha informato tutti di essere in partenza con i bambini e ha salutato Finn con un bacio appassionato. Il dottore non può seguirla per impegni di lavoro ma anche perché vuole tenere sotto controllo Liam che, sebbene guarito, è comunque convalescente. Il medico rimarrà in città da solo e siamo certi che lui sarà uno dei primi a scoprire cosa sta nascondendo Li.

Beautiful: quando tornerà Steffy?

Steffy farà un viaggio ristoratore per riprendersi dalle follie che le sono capitate intorno e la sua attrice potrà dedicarsi al bambino in arrivo. L’assenza della Forrester non durerà molto, ne siamo certi. La Wood è solita tornare sul set in tempo lampo e le auguriamo di cuore di farlo anche questa volta. È quindi probabile che dal mese di settembre possa rientrare nel dream team di Beautiful, che ora girerà nei nuovi studi, scelti per lei.

Al suo rientro troverà tante cose cambiate. Sì perché Luna è viva e tornerà molto probabilmente in auge dopo l’estate, Liam riprenderà la sua vita normale ma Grace sarà ancora più nel mirino di Finn e Bridget e probabilmente anche di Bill, se si scoprirà che la Buckingham ha spillato soldi al magnate con un inganno.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.