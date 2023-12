Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy attacca Hope ma Thomas la difende a spada tratta e minaccia la sorella!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy è tornata alla carica contro Hope e l'ha accusata di giocare con i sentimenti di Thomas. Stavolta però è stato suo fratello stesso a intervenire nella faccenda e a mettere a tacere la sua sorellina. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Archiviata per il momento la paura di perdere suo nonno, Steffy è tornata all’attacco contro Hope. Stavolta la Forrester ha affrontato la sua sorellastra per capire, una volta per tutte, cosa abbia in mente di fare con suo fratello. La bella figlia di Ridge, consapevole che tra Thomas e la Logan c’è una grande intesa, ha voluto fare la fatidica domanda alla bionda, per comprendere se abbia intenzione di fare sul serio o se, da un momento all’altro, finirà per ferire il suo fratellone, facendolo ricadere nella sua follia. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy decisa a proteggere Thomas da Hope

Eric è salvo la famiglia Forrester ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Steffy è stata molto contenta che Hope sia stata così vicino a Thomas, fragile e molto legato al loro nonno. Ma concluso il momento di tensione, è ora di mettere le cose in chiaro e di capire che tipo di legame ci sia davvero tra il bel Forrester e la figlia di Brooke. Steffy ha quindi deciso di affrontare di petto la sua sorellastra e di chiederle, senza tanti giri di parole cosa provi davvero per il suo fratellone. Il suo intento è uno solo, quello di proteggere il cuore e la stabilità mentale di Thomas.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy affronta di petto Hope e le chiede se ami Thomas

Steffy ha raggiunto Hope e Thomas nello studio di progettazione e senza pensarci due volte ha cominciato a interrogare la Logan sui suoi sentimenti. La ragazza ha chiaramente chiesto alla sorellastra se ami davvero suo fratello e se voglia fare sul serio. Al Forrester, così come alla bionda, non è piaciuto l’intervento di Steffy e i due hanno risposto, all’unisono, di stare bene e di amarsi. Hope ha però fatto capire di non aver ancora compreso i suoi veri sentimenti e ha riferito che, per il momento, sta molto bene e che non vuole interrogarsi più di tanto. Una risposta che a Steffy proprio non è stata bene.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas protegge Hope dalla furia di Steffy

Steffy ha fatto notare a Hope che la sua non è la risposta che voleva e nemmeno quella corretta da dare a un uomo che la ama, l’ha sempre amata e anzi ha perso completamente la testa per lei. La Forrester ha detto chiaramente alla sorellastra che dovrà farsi velocemente un esame di coscienza, per capire finalmente se quello che prova per Thomas sia amore oppure no. E se non lo fosse, sarebbe il caso di non illuderlo e di lasciarlo in pace. Steffy è stata molto dura con Hope tanto che Thomas è stato costretto a intervenire per frenare la sorella. Mandata via la Logan, il Forrester ha chiarito alla sorellina di non volerla più vedere mettersi in mezzo alle sue faccende private e le ha consigliato di farsi da parte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.