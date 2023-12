Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, Donna, Brooke e Ridge sconvolti. Eric è salvo!

Anticipazioni TV

Miracolo di Natale alla Forrester Creations. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric si è svegliato. La paura sembra ormai un lontano ricordo ma cosa è successo nelle puntate americane della Soap? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci danno una bella notizia, un miracolo di Natale: Eric si è svegliato ed è salvo. È scongiurato l’addio al capostipite della famiglia di stilisti, che tornerà molto presto a casa, accolto da tutti i suoi famigliari. Ma cosa è successo nella Soap in questi giorni di festa? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pentita di aver spinto Ridge a operare Eric

Eric è stato operato e le sue condizioni di salute, subito dopo il delicato intervento, sono risultate disperate. Tutti sono rimasti in attesa di sapere che cosa sarebbe successo al Forrester e in tanti si sono domandati se lasciare operare Finn sia stata una buona idea. Steffy si è lungamente crucciata e ha domandato perdono a Ridge per averlo spinto ad ascoltarla. Non era pronta a dire addio al nonno e per questo motivo, ha insistito affinché provassero tutte le soluzioni possibili. Ridge e Brooke l’hanno rincuorata, nella speranza che le intuizioni del dottor Finnegan si rivelassero giuste.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bridget e Finn staccano i respiratori a Eric

Mentre tutta la famiglia aspettava novità su Eric, Bridget e Finn – in ospedale – hanno preso una decisione molto importante per il Forrester. I due hanno pensato di staccare il respiratore al Forrester, rischiando di dover dire addio per sempre al designer. Una scelta molto dolorosa ma necessaria per sbloccare una situazione che stava facendo soffrire tutta la loro famiglia. E così Bridget ha chiamato Ridge per avere il suo consenso a procedere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric si sveglia!

Ridge ha dato il suo consenso a staccare il respiratore a Eric, nella speranza che suo padre o si riprendesse o se ne andasse, senza soffrire. Lo stilista, Donna, Brooke, Steffy e Bridget hanno assistito all’operazione, tutti con il fiato sospeso. E la sorpresa anzi il miracolo che tutti aspettavano, è arrivato. Non solo Eric ha cominciato a respirare da solo ma ha pure aperto gli occhi e ha augurato a tutti buon Natale. Pare quindi che non dovremo dire addio al capostipite di casa Forrester. Tiriamo un sospiro di sollievo e aspettiamo di sapere come si evolverà la situazione e se il designer guarirà definitivamente e magari deciderà di sposare Donna, scegliendo persino di mettere sul camino della sua casa, il ritratto di loro due insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.