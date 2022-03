Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila umilia Brooke, ma Hope ha un piano per salvare sua madre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che mentre Hope chiede a Deacon di aiutarla a far riavvicinare Ridge e Brooke, quest'ultima ha un incontro a dir poco sgradevole con Sheila...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke hanno ritrovato una certa serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, per l'ennesima volta, mettono un punto alla loro love story. Infatti, lo stilista ha scoperto che la notte di Capodanno, la moglie, ubriaca, ha baciato Deacon, il quale ha lasciato casa sua soltanto la mattina seguente. Il Forrester, allora, prima si scaglia contro il rivale in amore, e poi, vedendo la Logan prendere le difese dello Sharpe, la lascia. Lo stilista torna tra le braccia di Taylor. Hope, allora, chiede al padre di aiutarla a far sì che i coniugi si riconcilino. Intanto, Sheila non vede l'ora di mettere il dito nella piaga dell'odiata bionda, il cui matrimonio è fallito di nuovo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia Brooke per Taylor!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke più uniti che mai, i telespettatori americano stanno assistendo ad una loro ennesima separazione. Da quando hanno rimesso piede a Los Angeles Sheila, Deacon e Taylor, sono iniziati i problemi per la storica coppia. La prima, infatti, ha fatto sì che la Logan si ubriacasse la notte di Capodanno, aggiungendo di nascosto dell'alcol nelle sue bottiglie contenenti bevande analcoliche. Ebbra, l'ultimo dell'anno lei ed il Bad Boy si sono scambiati un bacio, e poi hanno dormito insieme. Lo stilista, intanto, era di ritorno da un viaggio di lavoro. Quando il Forrester è stato messo al corrente del tradimento di Brooke dall'ex moglie, dopo aver preso a pugni lo Sharpe, ha deciso di mettere un punto al suo matrimonio e di concedersi, invece, un'altra chance di essere felice insieme alla Hayes.

Hope avanza a Deacon una richiesta particolare, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Così, per la gioia di Thomas e Steffy, il padre e la madre trascorrono la notte insieme. Al loro risveglio, Ridge raggiunge la consorte per dirle che, benché resterà per sempre la sua Logan, tra loro è finita. Lui ha bisogno di stabilità, ed ora ha capito che l'unica persona che può accontentarlo è Taylor. Hope trova la mamma in un mare di lacrime, e le chiede che cosa sia successo. Brooke, allora, le racconta dell'ultima conversazione che ha avuto con l'uomo che ama: il Forrester l'ha lasciata... per tornare dalla psicologa! La donna, però, non ha la minima intenzione di arrendersi, e la figlia neanche. La Logan junior si dirige dal papà, perché ha bisogno che le faccia un favore. Ciò che la ragazza desidera è che Deacon vada a parlare con il rivale in amore per cercare di fargli cambiare idea. Secondo lui, il Forrester non gli darà ascolto, impegnato com'è ad odiarlo e a fare quello che ha sempre fatto, ossia correre dalla Hayes piangendo; tuttavia, è disposto a fare un tentativo... Il piano di Hope per salvare il matrimonio della Logan senior funzionerà?

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila si prende gioco di Brooke!

Nel frattempo, la bionda dagli occhi languidi sente bussare alla sua porta. Convinta sia il coniuge, va ad aprire... e si trova davanti la Carter. La Dark Lady ha un ghigno beffardo stampato sul volto. Evidentemente, Sheila è lì soltanto per godere della sofferenza di Brooke; infatti, la donna esordisce dicendole che ha appreso che il suo matrimonio è fallito di nuovo. La nonna di Beth non vuole starla ad ascoltare, ed è per questo che le grida di uscire immediatamente da casa sua. La Carter, però, non toglierà il dito dalla piaga tanto presto, ed insiste: è contenta di sapere che, ora, la Logan senior sappia che cosa si prova a perdere qualcuno che si ama, dato che, poco tempo fa, pretendeva che lei abbandonasse la città, rinunciando per sempre a stare vicino al figlio, Finn, e al nipote, Hayes. La vendetta è un piatto che va servito freddo, e Sheila lo sa bene...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.