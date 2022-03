Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas si vendica di Brooke e permette a Taylor di sedurre Ridge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che, dopo aver piantato in asso Brooke, Ridge raggiunge la sua famiglia alla casa sulla scogliera. Qui, Thomas e Steffy fanno in modo che i loro genitori possano riavvicinarsi...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke hanno ritrovato una certa serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, per l'ennesima volta, mettono un punto al loro matrimonio. Infatti, lo stilista ha scoperto che la notte di Capodanno, la moglie, ubriaca, ha baciato Deacon, il quale ha lasciato casa sua soltanto la mattina seguente. Il Forrester, allora, prima si scaglia contro il rivale in amore, e poi, vedendo la Logan prendere le difese dello Sharpe, la lascia. Ad approfittarne sono Steffy e Thomas, i quali spingono il padre lontano da sua moglie... e tra le braccia della loro madre!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge picchia Deacon e lascia Brooke...

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke affiatati come non mai, i telespettatori americani li stanno vedendo separarsi per l'ennesima volta... e, stavolta, forse in via definitiva. Dopo aver saputo da Taylor che, la notte di Capodanno, mentre lui era lontano per lavoro, la moglie e Deacon si sono baciati e sono rimasti insieme fino alla mattina seguente, il Forrester ha affrontato prima la Logan e poi il Bad Boy. Lo stilista e lo Sharpe sono persino arrivati alle mani, e sono stati interrotti dalla bionda. Brooke, tra l'altro, ha preso le difese del padre di Hope: l'ultimo dell'anno non è stato Deacon a farla ubriacare per poter approfittare di lei! Assistendo a questa scena, Ridge ha deciso di mettere un punto al suo matrimonio. Ormai, secondo lui, la Logan, discolpandolo accoratamente, ha scelto l'amante.

Thomas impedisce a Brooke di andare a chiarire con Ridge, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Con il volto ricoperto di lividi e tagli, l'uomo fa il suo ingresso alla casa sulla scogliera, dove ci sono Taylor, Thomas e Steffy. I tre si preoccupano per le sue condizioni, e poi gli chiedono di raccontare che cosa gli sia accaduto. Il Forrester, allora, spiega per filo e per segno quanto è appena successo, con la consorte e Deacon. La figlia coglie la palla al balzo per iniziare a screditare Brooke e, parallelamente, a tessere le lodi della madre: mentre la prima è una traditrice seriale, la Hayes non gli è mai stata infedele. Nel frattempo, quest'ultima chiede alla giovane Forrester di rispettare il momento difficile che il papà sta vivendo, evitando di fargli pressione... mentre il ragazzo s'impossessa del telefono del Forrester senior, che sta squillando: è la Logan! Quando il giovane Forrester legge sullo schermo del suddetto cellulare che la madre di Hope sta per raggiungerli, esce, con la scusa di dover prendere una boccata d'aria fresca... e si ritrova faccia a faccia con Brooke. La donna è determinata ad entrare per tentare di recuperare il suo rapporto con il coniuge, il padre di Douglas, invece, è determinato a non lasciarla passare!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge passa la notte con Taylor!

Thomas chiede alla donna di andarsene, perché, al momento, Ridge non ha alcuna voglia di riceverla. Intanto, anche la sorella dello stilista è uscita da casa: i suoi genitori sono rimasti soli. Il Forrester senior e Taylor si avvicinano pericolosamente, fino a baciarsi. I due vengono sorpresi ad amoreggiare dai figli, i quali non potrebbero essere più felici di così. In seguito, Ridge e la Hayes si chiudono in camera da letto, dove passano la notte insieme. Al loro risveglio, la psicologa è sbalordita: lui è ancora lì, dunque non si è pentito di quanto accaduto tra loro. I fratelli Forrester se ne compiacciono, ma s'incupiscono un attimo dopo: il Forrester senior deve andare a parlare con Brooke. Taylor prova a rincuorare i ragazzi: il capofamiglia vuole soltanto chiudere di persona la sua love story. Ed in effetti, quando la fedifraga vede Ridge varcare la soglia senza la fede al dito, ha la conferma di quanto - con terrore - sospettava...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.