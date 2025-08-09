Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge salva la vita a Brooke!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Brooke ha rischiato di morire annegata ma per fortuna, in suo soccorso è arrivato un eroe: Ridge Forrester! Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Vi avevamo promesso di parlarvi presto, anzi prestissimo, dell’epilogo della corsa contro il tempo di Ridge per fermare Nick e impedire che Brooke lo sposasse. Ebbene eccoci qui a raccontarvi cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful e a dirvi che il finale di questo inseguimento è stato epico e degno delle trame della Soap dei primi anni Duemila. Sì perché il tutto si è concluso con un salvataggio in extremis e con un Ridge Forrester diventato il Mitch Buchannon della situazione. Ma che è successo esattamente? Perché lo stilista ha dovuto fare il guardia spiagge? Ecco tutti i dettagli degli episodi andati in onda sulla CBS e presto un arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto a fermare Nick, non sposerà Brooke

La corsa contro il tempo di Ridge per fermare Brooke è stata entusiasmante. Il Forrester ha fatto una vera e propria maratona per arrivare prima che fosse troppo tardi e fermare la barca di Nick, evitando che salpasse con a bordo Brooke. Il motivo? Impedire che Marone facesse la proposta di matrimonio alla bionda e che lei, delusa dal Forrester, accettasse. Ad avvertire lo stilista di quanto stava succedendo è stato Eric, che ha spinto il figlio a rompere ogni indugio e a riprendersi la donna della sua vita. E Ridge lo ha davvero fatto, arrivando al molo in ritardo e assistendo alla partenza dell’imbarcazione del suo fratellastro, con ospite la sua bellissima amata. Ma il giro turistico dei due è durato poco ed è finito quasi in tragedia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Nick hanno un incidente in mare e la Logan rischia di affogare

Nick ha portato Brooke a fare un giro turistico nella sua barca senza purtroppo sapere che il timone della sua imbarcazione era difettoso. E proprio l’impossibilità di fare una completa virata, ha causato un incidente in cui la Logan ha rischiato di morire annegata. Le cose sono andate così: Marone ha cercato di evitare un’imbarcazione fuori controllo che puntava dritto verso di loro ma nell’eseguire la manovra ha incontrato difficoltà, provocando uno sbandamento del suo natante, facendo cadere Brooke in acqua priva di sensi e perdendoli pure lui dopo aver sbattuto la testa (per fortuna non troppo forte). Ridge ha assistito alla scena dalla riva e come un eroe si è buttato subito in acqua per salvare la sua amata, raggiungendola e portandola su un’altra barca in quel momento vicina e poi…

Beautiful: Ridge e Brooke di nuovo insieme dopo il coraggioso salvataggio

Ridge è riuscito a portare Brooke in salvo ma la Logan ha bevuto tanta acqua ed è stato quindi necessario farle la respirazione bocca a bocca. E chi potrebbe avergliela fatta se non Ridge? Ebbene sì, il Forrester ha fatto l’eroe a tutto tondo, risvegliando la sua amata come La Bella Addormentata e ovviamente – ormai con Brooke e Ridge i finali sono scontati – ricongiungendosi a lei, promettendo di risolvere ogni cosa tra loro. Taylor non ne sarà per nulla contenta e nemmeno Nick quando si sveglierà e non vediamo l’ora di sapere cosa succederà al ritorno dei Forrester a Los Angeles.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.