Beautiful Anticipazioni Americane: Corsa contro il tempo, Brooke non deve sposare Nick!

Nelle puntate americane di Beautiful, Eric ha scoperto che Nick vuole sposare Brooke. Spinto da Donna, il Forrester ha informato suo figlio ma Ridge arriverà in tempo prima che la Logan dica sì? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Nick è scatenato come non mai e non ha alcuna intenzione di perdere tempo e di farsi sfuggire l’occasione di avere Brooke tutta per sé. Nelle puntate americane di Beautiful Marone ha acquistato un anello, spolverato il suo miglior sorriso e mollato gli ormeggi della sua barca per far divertire la Logan e poi passare all’azione con una proposta di matrimonio romantica, tra le acque limpide del Golfo di Napoli ma dovrà combattere contro Eric e Ridge, che comincerà una corsa contro il tempo per fermare la bionda… di cui è ancora innamorato. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5? Ora ve lo sveliamo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Nick pronto a sposare Brooke!

Facciamo un piccolo recap di cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful mentre da noi continua la pausa estiva della Soap. Brooke, Eric, Ridge e Nick sono a Napoli e si stanno godendo le bellezze dell’Italia, con qualche screzio. Nick è partito all’attacco promettendo alla bionda di distrarla dai pensieri negativi – provocati – da Ridge e in effetti Brooke ha piantato in asso Ridge per “fuggire” con il Marone e fare una passeggiata ristoratrice con il Marone. La bionda è molto delusa dal comportamento del Forrester, che non vuole ammettere di aver fatto uno sbaglio a fidanzarsi con Taylor. Lo stilista ha più volte ribadito di aver preso un impegno e di volerlo rispettare ma suo padre, che sappiamo essere un grande fan di Brooke, continua a spingerlo a non abbandonare la donna del suo destino. E il patriarca si rivela determinante per il futuro di Brooke e Ridge… ancora una volta.

Beautiful: Eric avverte Ridge che Nick vuole sposare Brooke

Eric ha aggredito Nick per ben due volte; la prima quando erano ancora a Los Angeles e la seconda appena arrivati a Napoli. Il Forrester ha messo in chiaro al Marone che non riuscirà mai e poi mai a fermare l’amore tra Brooke e Ridge e che lui farà di tutto per impedirglielo. E in effetti ha mantenuto questa promessa. Scoperto per caso il “marinaio” con in mano una scatoletta contenente un anello, si è subito allarmato e, sostenuto da Donna – avvertita di quello che sta succedendo a Napoli – il Forrester è corso ad avvertire suo figlio delle intenzioni del suo fratellastro, scoprendo da lui che Brooke è in barca, in alto mare, con il biondino.

Una corsa contro il tempo per riavere Brooke nelle puntate americane di Beautiful

Spronato da suo padre e probabilmente stregato dalle bellezze dell’Italia, Ridge ha capito di aver sbagliato ad arrabbiarsi con Brooke che, assumendo il ruolo di CEO della Forrester, ha solo voluto aiutare la sua famiglia e i suoi amati Eric e Ridge, controllando da vicino le mosse di sua figlia. Fingere di essere d’accordo con la ragazza era l’unico modo per impedire ulteriori sconvolgimenti e purtroppo lo stilista lo ha capito tardi.

Ridge ha cercato di scusarsi con lei ma Nick, ormai scatenato, gli ha impedito di continuare il discorso e si è diretto con la bionda verso l’alto mare, per una gita in barca. Ridge è amareggiato ed è così che Eric lo ha trovato e lo ha informa delle intenzioni del suo fratellastro.

Scoperto che Brooke sta per fidanzarsi e che presto non ci saranno più chance per lui, Ridge è partito al suo inseguimento, sperando di riuscire a fermarla prima che prenda il largo con la barca dei sogni di Nick e prima che il Marone le mostri l’anello con cui intende chiederla in moglie. Una corsa contro il tempo per fermare le nozze di Brooke Logan come ai vecchi tempi e vi assicuriamo che il risultato finale è da favola come nei primi anni Duemila ma vi riveleremo come è andata prossimamente anzi presto, molto presto!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.