Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge gela Steffy. La Hope for the Future non si tocca!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la decisione finale sulla chiusura della Hope for the Future, è spettata a Ridge. Il Forrester ha gelato sua figlia decidendo di dare un'altra possibilità alla collezione della figliastra. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy non l’avra vinta, parola di Ridge. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester ha deciso di sostenere Hope e di darle l’opportunità di risollevare la sorte della sua collezione. Il designer non ha quindi aiutato la figlia e si è schierato dalla parte della Logan e dei suoi collaboratori, ritenendo che la decisione della Co-Ceo di chiudere la Hope for the Future, sia eccessiva. Ma cosa succederà ora che Steffy avrà suo padre contro e pure la sua sorellastra sul piede di guerra?

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge gela Steffy

Steffy ha deciso di tagliare i fondi e chiudere la Hope for the Future ma l’intervento di Brooke in favore di sua figlia, ha scongiurato il peggio per Hope. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha tirato in ballo Ridge e gli ha chiesto di esaminare attentamente la situazione della collezione della sua rampolla e di valutare meglio della Forrester il suo futuro. Le Logan hanno accusato apertamente Steffy di avercela con loro e di aver voluto agire in quel modo solo ed esclusivamente per ripicca nei loro confronti e pare proprio che Ridge abbia dato loro ragione, sostenendo la necessità di tenere aperta la collezione della figliastra.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge rimanda la decisione sulla Hope for the Future

Ridge ha gelato Steffy con la sua decisione di non chiudere la Hope for the Future, dando a Hope la possibilità di rimettere in sesto la sua collezione e di riportarla ai fasti di un tempo. Il Forrester ha però dato un tempo limite, al termine del quale si deciderà il futuro della linea. In accordo con Carter, ha stabilito che se alla fine del successivo trimestre la collezione non si sarà ripresa, il consiglio prenderà in seria considerazione dei cambiamenti. Steffy è rimasta molto delusa dalla decisione del padre e l’ha velatamente accusato di aver di nuovo parteggiato per le Logan e per la sua mogliettina, invece che per i suoi figli. Ma il designer l’ha spinta a considerare che il destino dell’azienda è affidato a lei ma anche a suo fratello Thomas e alla stessa Hope.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy sarà distrutta da Hope e Brooke?

Steffy si è definitivamente inimicata Hope e Brooke, che hanno ottenuto persino l’appoggio di Donna. Sappiamo quanto la Logan abbia ascendente su Eric e come la stessa Brooke sia importante per l’azienda, con la sua linea dedicata alla biancheria per la casa. E proprio questa importanza potrebbe presto offuscare l’astro della Forrester.

Ci spieghiamo meglio: Steffy è sì ritenuta da suo padre e suo nonno una grande Co-Ceo ma Hope e Brooke hanno sottolineato che la ragazza non ha mai contribuito attivamente al guadagno della Forrester, come invece hanno fatto loro. La Logan senior potrebbe presto avvalersi di questo particolare per tornare alla ribalta e per ottenere persino un posto di leadership all’interno dell’azienda, soffiando il lavoro alla sua figliastra. Sì avete capito bene, temiamo che Brooke possa prendere il posto di Steffy come nuova direttrice della Forrester Creations. E se così fosse, la nostra brunetta dovrà tirare fuori le unghie e i denti per proteggersi e non perdere la sua stessa eredità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.