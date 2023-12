Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge sta per staccare la spina ma Eric riapre gli occhi

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge è pronto a staccare la spina ma proprio quando Finn sta per spegnere le macchine, Eric cerca di riaprire gli occhi. E ora? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda ora negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha preso la sua decisione: vuole staccare la spina a Eric e impedirgli di soffrire ancora. Il Forrester ha scelto di non provare la cura sperimentale trovata di Finn e ha, con questo, fatto infuriare Donna e Steffy che, al contrario, vorrebbero rischiare. Ma la situazione sembra poter cambiare da un momento all’altro.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge vuole staccare la spina

Finn ha una cura per Eric ma Ridge vuole staccare la spina. Il Forrester, che ha procura medica del padre, ha preso la sua decisione e non sembra disposto a cambiare idea, né ora né mai. La sperimentazione a cui suo genero ha pensato, potrebbe essere troppo dolorosa e portare solo nuovi problemi. Donna e Steffy, e in parte pure Brooke, hanno tentato di convincere lo stilista a cambiare idea ma a nulla sono servite le loro parole. Quando Ridge Forrester sceglie una strada, la vuole seguire sino in fondo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Donna urla contro Ridge!

Steffy e Donna hanno cercato di convincere Ridge a non staccare la spina ma le loro preghiere non sono servite a nulla. Donna è quella che più di tutti ha cercato di combattere per salvare il suo orsetto di miele ed è persino arrivata a urlare contro il suo “figliastro”, che crede di sapere meglio di lei cosa suo padre volesse. La Logan, che ha passato gli ultimi mesi sempre accanto a lui, è convinta che se Eric fosse sveglio direbbe loro di voler lottare e di non volersi arrendere, non ora che c’è una possibilità. Ma anche Donna ha dovuto farsi da parte.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric sta per riaprire gli occhi

Ridge non ha voluto ascoltare né sua figlia né Donna e ha continuato ad andare per la sua strada, convinto di dover staccare la presa al padre, per non farlo ulteriormente soffrire. A Finn è rimasto l’ingrato compito di spegnere le macchine ma prima che il ragazzo potesse farlo, Steffy e Donna si sono accorte di un movimento degli occhi del Forrester senior. Il designer vuole e sta per risvegliarsi. Il dottor Finnegan si è fermato e Ridge è rimasto senza parole. Cambierà tutto ed Eric avrà sentito quello che suo figlio voleva fare? Sarà d’accordo con lui o sarà furioso? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.