Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy rinnega Luna e la spinge tra le braccia di Sheila!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Poppy non ha alcuna intenzione di perdonare sua figlia. La sorella di Li è d'accordo con il resto della sua famiglia e desidera che la ragazza de ne vada. ma c'è qualcuno che potrebbe accoglierla a braccia aperte: Sheila! Ecco cosa sta succedendo e cosa vedremo presto su Canale5.

Luna cerca una famiglia che la ami ma forse non troverà esattamente quello che cerca da tempo, non dopo aver ucciso Tom e Hollis. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Nozawa – che in Italia è appena arrivata e sembra essere una dolce fanciulla amante della moda – ora è una donna libera. Bill è riuscito a scagionarla da ogni accusa e nonostante abbia assassinato due uomini e abbia quasi ucciso Steffy, le è stata data un’altra possibilità. La Forrester e suo marito – non troppo convinto – le hanno voltato le spalle ma anche sua madre Poppy lo ha fatto, spingendola a cercare rifugio dall’unica persona a cui non avrebbe dovuto avvicinarsi: sua nonna Sheila.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna libera e pericolosa

Nelle puntate italiane di Beautiful la giovane Luna è appena arrivata. Chi segue però anche le trame americane sa già che la Nozawa non è chi dice di essere e si è rivelata una pazza assassina, decisa a tutto pur di avere quello che desidera. La ragazza ha ammazzato prima Tom, credendolo suo padre ed evitando che lui lo rivelasse, e poi Hollis, che aveva scoperto il suo segreto. E non paga di questo ha tentato di tappare la bocca per sempre a Steffy, anche lei al corrente di tutto, e di incastrare sua madre per i suoi crimini. Insomma una ragazza piuttosto peperuta.

Luna ha scoperto di essere figlia di Finn e di avere quindi un padre che, senza saperlo, le ha sempre voluto bene ma che non le è stato vicino come avrebbe voluto. Ma soprattutto ha trovato in Bill un alleato molto potente, che con le sue conoscenze è riuscito a scagionarla. Ora Luna è una donna libera e può stare vicino al suo papà e a tutta la sua famiglia… ma nessuno di loro la vuole accanto.

Beautiful: Poppy rinnega Luna

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Poppy ha avuto un bruttissimo incontro con sua sorella Li, che si è lanciata su di lei con gli occhi iniettati di sangue, pronta a fargliela pagare per essere stata a letto con suo figlio. La Nozawa è riuscita a calmare la dottoressa ma ha dovuto allontanarsi da lei il più velocemente possibile ed è corsa da Bill per capire cosa stia succedendo a sua figlia. Una volta arrivata alla Villa ha scoperto che la giovane è stata rilasciata. Luna ha pregato sua madre di perdonarla ma ha ottenuto un NO categorico alla sua richiesta. Penelope non vuole più saperne nulla e non ha intenzione di assumersi più colpe di quelle che ha. È vero non è stata una madre perfetta ma l’infanzia di sua figlia non è stata così tremenda ma soprattutto non giustifica il fatto che si sia macchiata le mani di sangue e abbia persino tentato di incolpare lei. Insomma Poppy l'ha invitata a lasciare Los Angeles e a rassegnarsi al fatto che nessuno l’amerà, non la sua famiglia. Ma purtroppo c’è qualcuno che può accoglierla a braccia aperte.

Sheila accoglie Luna, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Luna è rimasta spiazzata dalle parole di sua madre ma non si è persa d’animo. La ragazza è certa che ci sia qualcuno che possa amarla e si è diretta da lei una volta conclusa la sua conversazione poco proficua con Poppy. La ragazza ha bisogno di un posto dove stare, dopo che Bill l’ha cacciata di casa, e ha pensato di rivolgersi a Sheila, sua nonna. La Carter ha così scoperto che la giovane che ha ucciso i migliori amici di suo marito, è sua nipote. La rossa ha mostrato una grande felicità nello scoprire di avere un nuovo componente nella sua famiglia, stavolta qualcuno che cerca lei e non il contrario e pare essere pronta a darle una mano. Ma siamo proprio sicuri che Sheila Carter sia disposta a volere una nipotina assassina accanto? Possibile che abbia altro in mente? Lo scopriremo molto presto; per il momento c’è un dettaglio – che vi sveleremo presto – che ci lascia pensare che qualcosa di inaspettato succederà.

