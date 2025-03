Beautiful Anticipazioni Americane: Che colpo di scena! Luna viene scagionata e ora è una donna libera

Anticipazioni TV

Colpo di scena inaspettato nelle puntate americane di Beautiful: Luna è stata scagionata e ora è una donna libera. Ma come è potuto succedere e cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. Scopriamolo con la consapevolezza che un'altra assassina, nipote di Sheila, è di nuovo a piede libero.

Colpo di scena inaspettato nelle puntate americane di Beautiful: Luna Nozawa è stata scagionata! Siamo senza parole pure noi e non riusciamo a capire come possa essere successa una cosa simile. Nelle puntate della Soap, andate in onda nelle scorse ore, la giovane figlia di Finn è stata dichiarata una donna libera ed è stato rivelato che tutte le accuse su di lei sono cadute. Ma come è potuto succedere? Per Steffy e la sua famiglia è l’inizio di un altro grande incubo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn d’accordo con Steffy. Luna deve tornare in prigione

Steffy ha aggredito Luna e ha minacciato lei e Bill di vendicarsi delle loro scellerate azioni. La ragazza ha chiamato rinforzi. Ridge, Taylor e pure Finn sono corsi a Villa Spencer per aiutare la Forrester e per darle manforte in questa terribile situazione.

Ridge e Taylor hanno picchiato duro contro Dollar Bill, dicendogli che le sue azioni – benché prese per aiutare – stanno causando più danni che altro alla sua stessa famiglia. Steffy lo ha rimproverato dicendogli di non aver minimante pensato che Kelly, sua nipote, ha rischiato di perdere sua madre per colpa di una ragazza evidentemente fuori controllo. Luna ha pregato tutti di darle una chance per dimostrare di essersi pentita (sarà vero?) e di lasciarle costruire un rapporto con suo padre, appena ritrovato. Ma con grande sorpresa della figlia di Poppy e con molto sollievo di Steffy, Finn ha sostenuto la tesi della moglie e ha invitato la giovane a smettere di fare richieste assurde e di assumersi le sue responsabilità. Sebbene sia il suo papà non può certo dimenticare quello che ha fatto e come abbia messo in pericolo l’amore della sua vita.

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful: Luna è stata scagionata

Luna ha implorato Finn di darle una possibilità ma il medico è rimasto della stessa idea di sua moglie. Steffy ha quindi chiamato Baker per far arrestare la Nozawa e per rinchiuderla di nuovo in prigione, dove deve stare. Ma proprio quando il detective stava per caricarla sull’auto della polizia, ecco che è arrivata una telefonata shock. Qualcuno ha ordinato al poliziotto di togliere le manette alla ragazza ma anche di sganciarle il braccialetto elettronico e di dichiararla una donna libera. La Nozawa è stata scagionata da ogni accusa nonostante lei stessa abbia confessato di aver ucciso Tom e Hollis e Steffy l’abbia denunciata per sequestro di persona e tentato omicidio. Ma come è possibile questo assurdo colpo di scena?

Beautiful: Luna pronta a fare danni!

Il colpo di scena di cui vi abbiamo raccontato sopra ci ha lasciato senza parole e ci ha fatto tremare di paura. Possibile che un’assassina, con delle accuse così pesanti ed evidenti, sia stata scagionata e dichiarata libera? Purtroppo se si hanno alleati come Bill, questo e altro sono realizzabili. La Nozawa e lo Spencer si sono scambiati un’occhiata complice che ha lasciato poco all’immaginazione e ci ha fatto capire che Dollar Bill ha fatto le sue mosse e ha fregato di nuovo tutti. Questa situazione, che ha terrorizzato Steffy, lasciato basito Finn e fatto innervosire Ridge e Taylor, avrà delle pesanti ripercussioni.

Visto che Finn si è schierato con Steffy, pure Luna comincerà a pensare – sicuramente – che l’ostacolo da battere sia la Forrester e potrebbe andare a cercare Sheila, sua nonna, per stringere una potente, criminale e pericolosissima alleanza. Succederà? Temiamo di sì e vi assicuriamo di tenervi aggiornati sui prossimi episodi, delle cui trame siamo curiosissimi.

