Beautiful Anticipazioni Americane: Nuovi piani diabolici in arrivo per Sheila!

Anticipazioni TV

Nuove trame diaboliche in arrivo per Sheila. Kimberlin Brown annuncia sul suo Instagram novità da mettersi le mani tra i capelli. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme e facciamo qualche ipotesi sulle prossime puntate della Soap Beautiful.

Novità scottanti in arrivo nelle puntate americane di Beautiful. I prossimi episodi della Soap, che andranno in onda sulla CBS, saranno sicuramente scoppiettanti, parola di Kimberlin Brown, interprete di Sheila, che nel suo profilo Instagram ha pubblicato un post molto poco rassicurante sulle trame che la vedranno protagonista. Ma cosa potrebbe succedere negli episodi che ci faranno compagnia nella prima metà del 2024?

Anticipazioni Americane Beautiful: La quiete prima della tempesta

Novità scottanti in arrivo nelle puntate di Beautiful. Sheila Carter tornerà presto protagonista delle trame della Soap, in onda da noi su Canale5. Negli episodi americani, per il momento, Sheila tace, resa innocua da Deacon, che l’ha convinta a lasciare da parte i suoi piani, per dedicarsi al loro amore. Ma la Carter è un mastino in gabbia e presto, sicuramente, scoppierà. A farci sospettare che questo periodo di quiete sia solo il preambolo di una grande tempesta, è l’interprete della malefica rossa, Kimberlin Brown.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila tornerà all’attacco, parola di Kimberlin Brown

Sheila Carter è pronta a tornare all’attacco e sembra che presto sarà protagonista di trame al vetriolo. A darci conferma dell’arrivo di puntate al cardiopalma è la stessa Kimberlin Brown, interprete della malefica rossa. L’attrice, sul suo profilo Instagram, ha postato un piccolo video nel quale, dopo aver letto il nuovo copione, si mette le mani nei capelli. Non ci vuole tanta fantasia a capire che stanno per arrivare novità spaventose e che vedranno la rossa di nuovo protagonista. Ma cosa succederà? Facciamo qualche ipotesi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap

Che Sheila tornasse a essere pericolosa ce lo immaginavamo e possiamo fare qualche ipotesi sulle prossime puntate americane di Beautiful. Con Thomas nei guai, accusato di essere l’assassino di Emma, la Carter potrebbe giocare un ruolo di rilievo. La donna potrebbe o allearsi con il Forrester, con il chiaro accordo di avere in cambio un aiuto con Finn oppure diventare la più grande nemica del figlio di Ridge.

Finn e Thomas si sono dichiarati guerra e forse, prossimamente, tra il dottore e la Logan potrebbe nascere una relazione romantica, in barba ai fratelli Forrester. E con questa situazione ma soprattutto con una guerra in corso, Thomas potrebbe addirittura cominciare a pensare di volersi liberare del suo fedifrago cognatino. Ma a fermarlo potrebbe esserci Sheila, pronta a difendere la sua prole da tutti, nessuno escluso. La rossa e il figlio di Ridge potrebbero quindi trovarsi l’uno contro l’altra, senza nessuna remora e disposti a commettere l’ennesimo omicidio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.