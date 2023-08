Beautiful: chi è davvero Sheila Carter? Vita, Carriera e curiosità sull'attrice Kimberlin Brown

Anticipazioni TV

Sheila Carter è senza ombra di dubbio la cattiva più cattiva di Beautiful. Ma chi è davvero Sheila o meglio chi le presta il volto nella Soap, da più di trent'anni? Scopriamo insieme qualcosa di più sull'attrice Kimberlin Brown.

Sheila Carter è sicuramente la regina indiscussa delle trame dark di Beautiful. Il suo personaggio terrorizza casa Forrester – e altre – da ormai trent’anni e continuerà, probabilmente ancora per diverso tempo, a creare il panico a Los Angeles. Nelle puntate americane della Soap, Sheila è appena stata rilasciata ed è tornata alla carica con Finn, salvando la vita a Kelly e facendosi abbracciare dal figlio. In Italia invece, la Carter sta per evadere dalla prigione e per scoprire che suo figlio è ancora vivo. Da là comincerà a mietere vittime, una dopo l’altra, a farsi divorare da un orso, a ricomparire mascherata, a farsi arrestare di nuovo e a far scoppiare un putiferio. Ma chi presta il volto a questa malefica rossa, diventata ormai paladina dell’ingiustizia nella Soap americana più famosa di sempre? Scopriamolo.

Beautiful: Kimberlin Brown è Sheila Carter nella Soap

A interpretare Sheila Carter da poco più di trent’anni, è l’attrice Kimberlin Brown. Volto noto della TV America, la Brow è un’artista navigata, con all’attivo diverse partecipazioni a Serie TV e a Soap Opera. Potremmo definirla davvero la signora delle Soap, visto che dal 1987 ha partecipato a Capitol, Santa Barbara, Febbre D’Amore, Destini, Port Charles, General Hospital, Una Vita da Vivere e La Valle dei Pini.

Ma è indubbiamente Beautiful a farla diventare famosa come interprete e anche come cattiva. Nel 1993 e nel 1995 la sua interpretazione di Sheila le è valsa il premio della Soap Opera Digest Awards come miglior cattiva e nel 1994, 1996 e 1997, ha ricevuto le nominations per il medesimo riconoscimento. Nel 1993 invece ha ricevuto la nominations agli Emmy Awards per Febbre D’Amore, in cui interpreta ugualmente il ruolo della cattivissima infermiera.

Oltre alla Soap, come abbiamo accennato, la Brown ha partecipato anche a numerose Serie TV, di cui Fantasilandia, Un Detective in Corsia, Six Feet Under. Per il cinema ha invece recitato in A scuola con papà, Who’s That Girl e 18 Again! Del 1988.

Beautiful: Kimberlin Brown, alias Sheila Carter, è molto amata dai suoi colleghi

Kimberlin Brown è un’artista davvero eccezionale e la sua interpretazione del ruolo di Sheila è magistrale. Il suo personaggio è davvero cattivissimo e odiato da tutti i personaggi di Beautiful, tranne da Deacon e da Finn. La Brown, diversamente da Sheila, è invece amata da tutti i suoi colleghi, con cui sembra avere un ottimo rapporto. Se si consulta il suo profilo Instagram, la si può vedere in compagnia di molti suoi amici del set di Beautiful, tra cui spicca Krista Allen, alias Taylor Hayes.

Anche con la sua ormai nemica numero 1, Steffy Forrester, ha un rapporto stupendo. Lei e Jacqueline Macinnes Wood, insieme a Tanner Novlan (Finn), sono soliti farsi video divertenti da pubblicare poi sui propri social.

Sheila, benché sia da sempre uno degli antagonisti principali della Soap, è un personaggio di grande successo per Beautiful, tanto che nell’ottobre 2022, sono stati celebrati i trent’anni dalla sua prima comparsa.

Tornando a Kimberlin Brow, sappiamo che l’attrice è amante della montagna ed è spericolata quanto Sheila. Con il suo personaggio condivide pure l’amore per la propria famiglia. È bellissima la foto che la ritrae a festeggiare la Pasqua insieme ai suoi genitori.

Così come sono belle le foto con i suoi figli e in particolare con la sua bambina, come lei attrice, e presente sul set di Beautiful, in un piccolo ruolo marginale, ma che ha permesso alle due di condividere dei bei momenti insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.