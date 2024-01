Beautiful Anticipazioni Americane: Finn e Hope si baciano?

Anticipazioni TV

Novità scottanti in arrivo nelle puntate americane di Beautiful. La Soap sembra essere pronta ad accogliere un nuovo triangolo amoroso, che vedrà Steffy e Hope di nuovo rivali e stavolta per via di Finn. Ecco cosa potrebbe succedere e cosa potremmo vedere su Canale5.

I triangoli amorosi sembrano dover tormentare per sempre Hope e Steffy. Stavolta le due ragazze non si contenderanno il cuore di Liam ma quello di Finn, che sembra destinato a prendersi una sbandata per la piccola Logan. Le Anticipazioni di Beautiful ci lasciano con il fiato sospeso e presto scopriremo se Steffy dovrà combattere anche per un altro marito!

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn si innamora di Hope?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Finn ha preso molto a cuore la sorte e l’incolumità – fisica e psicologica – di Hope. Il dottore ha giurato di proteggere la ragazza da Thomas, ora nel mirino del bel Finnegan per la morte di Emma Barber. Il rapporto tra il medico e la figlia di Brooke sembra destinato a intensificarsi e a portare i due a farsi molto ma molto vicini. Tutto questo sotto gli occhi attoniti di Steffy, che per il momento giustifica l’atteggiamento del marito nei confronti della sua sorellastra. La Forrester è infatti convinta che il suo amato consorte sia solo preoccupato che Thomas non combini altri guai e che la loro famiglia stia in pace.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope di nuovo rivali?

Sembra però che Steffy debba guardarsi le spalle da Finn e da Hope. La Forrester e la Logan potrebbero essere presto di nuovo rivali in amore e stavolta non per Liam. Se per il momento Hope pare essere presa da Thomas, la ragazza potrebbe presto essere coinvolta dal grande attaccamento che Finnegan ha nei suoi confronti e sentirsi protetta e amata anche da lui. La carenza di affetto e di attenzioni che la figlia di Brooke soffre a causa del suo rapporto non certo sereno con lo Spencer, potrebbe essere colmata dal bel medico.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Hope si baciano

Secondo gli spoiler e le voci che stanno circolando in questi giorni sul web, Finn e Hope potrebbero essere presi dalla passione e baciarsi. I due ragazzi, vicini sia per la questione Thomas sia per quella che vede protagonisti Deacon e Sheila – i loro genitori – sarebbero quindi destinati a mettere di nuovo in un angolo Steffy. Peccato però che il momento intimo non sfugga a Douglas. Il bambino sarebbe infatti destinato a vedere la sua mamma baciare il marito di sua zia e si sa, il piccolo Forrester è l’unico della famiglia a non riuscire a tenere per sé i segreti, soprattutto se questi possono far soffrire qualcuno a lui caro. Andrà quindi a raccontare tutto a suo padre e a Steffy oppure parlerà prima con Hope e sarà lei a rivelare tutto? Ma soprattutto tutto questo succederà? Non ci sembra assurdo che possa accadere e rimaniamo per ora in attesa di novità sicure sulle prossime puntate di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.