Beautiful Anticipazioni Americane: Luna fa un'offerta scabrosa a Will!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna, scoperto che Will ed Electra non sono ancora andati a letto insieme, ha deciso di farsi avanti e di proporre allo Spencer un'amicizia "con benefici". Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Luna si sta rivelando sempre più spietata e pericolosa. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Nozawa ha preso di mira Will e non si è fatta alcuno scrupolo di presentarsi da lui per fargli una proposta scabrosa: fare sesso con lui senza impegno e senza che nessuno lo sappia. La figlia di Poppy si è proposta di fare “l’amica di letto” certa di colpire nel segno e di ottenere una piccola vittoria. Il suo vero obiettivo: prendere un posto nella vita del giovane figlio di Bill e sistemarsi per sempre.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a conquistare Will Spencer

Luna è a piede libero e molto pericolosa. La ragazza si è già macchiata di sangue, uccidendo due uomini innocenti, e sicuramente non si fermerà qui. Desidera ardentemente mettere a segno un altro colpo, ovvero conquistare Will Spencer, un ragazzo che potrebbe assicurarle un futuro roseo, pieno di ricchezza. È ormai chiaro che la Nozawa non vuole solo una famiglia ma la vuole ricca e potente e chi meglio del figlio di Dollar Bill, un giovane affascinante e molto dolce? L’assassina è partita all’attacco e nelle scorse puntate americane di Beautiful si è avvicinata al rampollo di Katie per fargli una proposta scabrosissima.

Beautiful: Luna scopre che Will ed Electra non sono ancora andati a letto insieme

Will Spencer è in pericolo. Il figlio di Bill è nel mirino di Luna ormai da diverso tempo e la Nozawa potrebbe diventare molto insistente. A pagarne le conseguenze non sarà però solo il rampollo di casa Spencer ma anche Electra Forrester, con cui il giovane ha una relazione.

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore, Luna ha origliato una conversazione tra i due ragazzi e ha scoperto che tra loro non c’è ancora stata una sola notte d’amore. Cogliendo un certo disappunto da parte di Will, che vorrebbe “passare in seconda base” con la bella gioielliera, Luna ha deciso di farsi avanti, proponendo al ragazzo di sopperire lei alle mancanze della sua bella fidanzata.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna pronta a fare sesso con Will

Luna ha proposto a Will di fare sesso con lui e di essere la “sua amica con benefici”, senza che nessuno, soprattutto Electra, lo venga a scoprire. La ragazza è convinta che questa sua proposta intrighi lo Spencer, dispiaciuto di non essere ancora riuscito a conquistare – in quel senso – la bella Electra, di cui è sinceramente innamorato. La reazione di Will è stata per fortuna di disgusto e speriamo che il giovane continui a mostrarsi completamente disinteressato anzi inorridito da Luna, di cui conosce il passato. Sappiamo però che Beautiful è in grado di lasciarci senza parole con le sue trame e purtroppo non possiamo escludere che questa situazione non prenda una brutta piega!

