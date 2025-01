Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer in pericolo. Luna lo ha preso di mira!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will, il figlio di Bill e Katie, è in pericolo. Luna lo ha preso di mira e sta pensando a un piano per liberarsi di Electra Forrester e per conquistare il rampollo di casa Spencer. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap che presto vedremo su Canale5.

Non vediamo l’ora che anche in Italia, nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5, arrivino i personaggi di Luna Nozawa e di Will Spencer. Di questi due ragazzi e delle loro avventure vi stiamo raccontando nelle nostre anticipazioni americane sulla Soap e siamo certi che vi appassionerete come noi alle loro storie.

Luna e Will sono destinati a intrecciare di nuovo le loro vite e a farlo nel peggiore dei modi. Vi abbiamo rivelato che la Nozawa è un’assassina, oltre a essere la cugina – anzi probabilmente sorella – di Finn e che, in un impeto di follia, Luna ha ingabbiato Steffy e l’ha quasi uccisa. Bé aggiungiamo che il suo desiderio di avere una vita perfetta e agiata la porterà a combinare altri guai e forse altri delitti. Nel suo mirino c’è Will Spencer, che la giovane pensa essere la sua seconda chance per ottenere quello che ha sempre desiderato. Vi spieghiamo subito perché e cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill salva Luna dalla prigione

Vi abbiamo anticipato che mentre Will Spencer salvava la vita ad Electra, impedendo al suo stalker di farle del male, Bill si è messo nei guai con Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, lo Spencer senior si è convinto ad aiutare la Nozawa e a farla uscire di prigione, promettendo al giudice di tenerla sotto stretta sorveglianza nella sua villa, con una cavigliera elettronica sempre accesa. Luna ha convinto il magnate a starle vicino con la scusa che entrambi hanno vissuto un’infanzia terribile e triste e purtroppo Dollar Bill si è lasciato persuadere a dare retta alla criminale, colpevole di duplice omicidio – quello di Tom e Hollis – e persino capace di uccidere la moglie di suo cugino. Insomma Bill Spencer sembra essersi messo una serpe in seno, che presto prenderà di mira suo figlio.

Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Luna stregata da Will

Bill ha fatto promettere a Luna di non muoversi dalla villa e di non dire a nessuno dove lei si trovi. La ragazza ha accettato questo compromesso ma in lei si è fatto vivo il desiderio di conoscere meglio Will. La giovane ha cominciato a pensare che lo Spencer junior possa essere per lei la seconda chance che cerca, quando il rampollo di Bill si è presentato da suo padre per presentargli Electra, la sua fidanzata, e per raccontargli di come l’ha salvata dalle grinfie del perfido Remy. Luna è rimasta letteralmente stregata dal racconto del fratello di Liam e ha iniziato a fantasticare di potergli stare accanto. Ci sono però due problemi grandissimi: non può uscire e accanto a Will c’è Electra. Uno dei due ostacoli è però sicuramente il male minore per la criminale.

Beautiful Trame e Anticipazioni Puntate Americane: Luna eliminerà Electra?

Luna ha fatto capire di essere interessata a Will e di non voler rinunciare a lui. Uno dei problemi per lei è non poter uscire dalla villa ma anche il fatto che lo Spencer non fa spesso visita a suo padre. Dovrà trovare un modo per poterlo avvicinare.

L’altro problema è la presenza di Electra ma siamo certi che per una mente criminale come la sua, questo sia il male minore. Temiamo quindi che Luna possa farle del male e che possa persino avvalersi dell’aiuto di Remy per allontanare la Forrester dalla sua preda. Insomma siamo sicuri che presto la storyline di Luna prenderà un’altra piega drammatica ma speriamo anche che Will non si faccia ingannare e prendere all’amo. La relazione tra uno Spencer e una Forrester, cominciata senza tradimenti e senza tragedie, ci piace e vorremmo continuasse. Ma Luna Nozawa è di certo d’accordo con noi!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.