Beautiful Anticipazioni Americane: Luna e Finn sono fratelli? Ecco la verita

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci hanno rivelato che Poppy non ha rivelato a Luna che Bill è suo padre. La sorella di Li potrebbe aver detto la verità o aver mentito per nascondere un segreto ben più torbido e preoccupante, che potrebbe svelare una parentela ben più stretta tra Luna e Finn.

Il mistero sulla paternità di Luna si infittisce e le Anticipazioni Americane di Beautiful cominciano a darci conferma che Bill Spencer non sia il padre nascosto della bella figlia di Poppy. La verità, come anche da noi supposto in un nostro precedente articolo, potrebbe non essere quella più ovvia ma quella più terribile e inammissibile. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy non risponde alla domanda di Luna

Luna ha interrogato sua madre alla ricerca della verità su di lei e su suo padre. La ragazza le ha chiesto se Bill Spencer sia il suo papà e se i conti fatti da RJ abbiano un fondamento. Ma il faccia a faccia tra madre e figlia non si è concluso come ci aspettavamo. Penelope non ha risposto alla domanda della ragazza e l’ha pregata di non tornare mai più sull’argomento, che da tempo sperava fosse relegato nel dimenticatoio. E in effetti Luna, se non fosse stato per il Forrester, non avrebbe neanche pensato al suo genitore nascosto e mai cercato. Del resto lei e la sua mamma sono sempre state felici.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy nasconde la verità a Luna per non creare problemi?

Avere Bill Spencer come padre è sinonimo di ricchezza e pure Poppy avrebbe sicuramente avuto un grande vantaggio nel rivelare al magnate, che crede che il destino li abbia riuniti, di aver avuto una figlia da lei. Bill sicuramente non se la prenderebbe, visto che dovrebbe pure essere abituato a scoprire figli segreti e cresciuti. Penelope non ha però detto nulla a Luna e in un certo senso, con il suo silenzio, ha negato che Dollar Bill possa essere legato a loro. Ma perché tanto mistero dietro a una figura di cui la bella stagista dovrebbe almeno conoscere il nome? Cosa sta nascondendo davvero Poppy?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna è figlia di Jack?

Poppy, visti gli schiaccianti ragionamenti di RJ, avrebbe potuto rivelare alla figlia che Bill è suo padre, eppure non l’ha fatto o meglio non ha voluto né negare né confermare. Ha solo chiesto alla ragazza di non toccare questo argomento. Ma perché? A parte le paure di Li, riguardanti il fatto che lo Spencer sia il nonno di Kelly, Poppy non dovrebbe avere problemi nel dire alla giovane che ha cresciuto, che il suo papà è il ricco miliardario, genitore di Liam, Wyatt e Will. Il fatto che abbia taciuto e che continui a mantenere questo segreto, ci fa pensare che la giovane stagista sia frutto di un tradimento. Penelope potrebbe aver avuto una storia con Jack – già notoriamente fedifrago – e da questa potrebbe essere nata una bambina, odiata tanto quanto la madre da Li. Ci spiegheremmo così l’astio che la madre di Finn ha per sua sorella ma dovremmo in effetti ammettere che la dottoressa ne è sempre stata a conoscenza.

Poppy avrebbe quindi lasciato la città per non farsi additare dalla sua famiglia come una poco di buono e non aver detto nulla a Luna per non farle pensare male di lei, capace di tradire la propria sorella, andando a letto con suo marito. Sarà così? Il mistero si infittisce ma scagiona pure Bill, stavolta non destinato a mettere un fiocco rosa sulla sua porta… forse!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.