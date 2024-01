Beautiful Anticipazioni Americane: Luna vuole la verità e interroga Poppy. Bill è suo padre?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha affrontato sua madre per sapere se le intuizioni o meglio i calcoli di RJ abbiano qualche fondamento. La ragazza scoprirà di essere una Spencer? Ecco cosa è successo negli episodi della Soap andati in onda negli USA e presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Luna ha deciso di affrontare sua madre, per scoprire se davvero Bill Spencer – come pensa RJ – sia suo padre. La giovane e intelligente nuova stagista della Forrester non ha potuto dare tutti i torti al suo nuovo compagno ma per avere certezza delle cose, è dovuto andare alla fonte e mettere Poppy con le spalle al muro. Cosa succederà ora? La sorella di Li confesserà che il magnate è davvero il papà della sua bambina?

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna pronta ad affrontare Poppy e la verità su di lei

Luna farà tremare le puntate della Soap. Le prossime puntate di Beautiful ci daranno la soluzione a un quesito che da tempo ci stiamo ponendo. Bill è il padre di Luna? La ragazza ha deciso di chiedere spiegazioni alla madre e scoprire se i dubbi anzi i conti di RJ, siano esatti. Il giovane Forrester ha infatti messo la pulce nell’orecchio alla sua amata e l’ha spinta a chiedere spiegazioni a sua madre, cosa che la stagista ha fatto nelle scorse puntate di Beautiful, andate in onda sulla CBS. Luna ha chiamato la madre per chiarire, una volta per tutte questo dubbio, ormai diventato martellante.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy rivelerà a Luna che Bill è suo padre?

Luna ha deciso di affrontare sua madre per aver finalmente la verità su suo padre. La ragazza si è lasciato in parte convincere dalle parole di RJ e come lui pensa che qualcosa non torni. Se c’è stata davvero una notte di passione tra la sua mamma e lo Spencer, allora è possibile che lei sia frutto di quel fugace quanto passionale incontro. Poppy è stata messa alle spalle al muro; Luna è andata dritta al punto, senza tanti giri di parole e senza grandi pensieri. Ma Penelope dirà la verità o no?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill di nuovo padre o ci sarà un colpo di scena?

Stiamo con il fiato sospeso e non vediamo l’ora di sapere se Bill sia o no il padre di Luna. Sono molte le teorie che si sono affollate nelle nostre menti e tra queste c’è anche l’ipotesi che la bella stagista non sia figlia dello Spencer. Potrebbe esserci qualche altro personaggio, già conosciuto a noi, a cui attribuire la paternità. Insomma Luna potrebbe esser figlia anche di un Forrester…

Altra ipotesi, da non scartare, è che Poppy non le dica la verità. La donna potrebbe mentire e far credere alla figlia di non essere una Spencer quando invece lo è. Ma succederà davvero così?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.