Beautiful Anticipazioni Americane: Luna e Daphne affilano i coltelli. Will e Carter sono in pericolo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will e Carter dovranno guardarsi presto le spalle da Luna e Daphne. Le due donne, chi in un modo chi in un altro, stanno affilando i coltelli per conquistarli... e non sarà una guerra priva di colpi bassi. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a sedurre Will

Luna ha fatto un’offerta scabrosa a Will e ha chiarito al ragazzo di essere interessata a lui, anche solo per diventare la sua amica di letto. La Nozawa è disposta a tutto pur di conquistare il figlio di Bill, di cui si è invaghita – anzi con cui si è proprio fissata – dopo averlo visto per la prima volta a Villa Spencer, mentre cercava di nascondersi per non far scoprire a nessuno della sua nuova vita in libertà vigilata. La giovane è determinata a farsi strada nella vita del rampollo di casa Spencer e Sheila è pronta a darle una mano, convinta che sua nipote possa sedurre il figlio di Katie e possa dargli quello che Electra – attualmente fidanzata con lui – non è ancora pronta a dargli. La bella Forrester non se la sente ancora di fare sesso con il suo innamorato e vuole aspettare. La cosa ha turbato Will, che però – almeno per il momento - sembra aver resistito agli inviti della seducente Luna.

Beautiful Ecco cosa succede nelle Puntate Americane: Luna si intrufola alla Forrester con un travestimento

Sheila ha spinto Luna a sedurre Will ed è convinta che la sua nipotina, con le sue doti ammalianti, riuscirà a farlo cadere ai suoi piedi. La nonnina ha persino consigliato alla ragazza di correre dallo Spencer, escogitando uno stratagemma per farla entrare di soppiatto alla Forrester. La Carter ha convinto Luna a trasvestirsi e fingersi il nuovo portapizze de Il Giardino. Così facendo è convinta che avrà modo di rivedere Will e di ripetergli quanto lei lo desideri e sia pronta a concedersi a lui.

Luna ha accolto i consigli della nonna e li ha messi in pratica. Una volta elusa la sorveglianza della Forrester, ha avuto modo di assistere a un'altra conversazione tra Will ed Electra e si è sempre più convinta che lo Spencer – secondo lei - meriti una donna pronta a dargli quello che desidera. La giovane si è messa a osservare il ragazzo, pronta a entrare in scena nel momento più opportuno e tirar fuori tutto il suo talento sexy.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Daphne è senza scrupoli?

Oltre a Luna c’è un altro personaggio che è pronto a tutto per conquistare l’uomo che desidera. Stiamo parlando di Daphne Rose, che dopo aver eseguito gli “ordini” di Steffy – ed essere quindi riuscita ad allontanare Carter da Hope – ha deciso di rimanere a Los Angeles perché innamorata sinceramente del Walton. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la parigina è determinata a fare in modo che la Logan non si riavvicini al bell’avvocato e nelle puntate della Soap, andate in onda nelle scorse ore, ha origliato la conversazione tra Brooke e Carter, nella quale la bionda ha spinto il legale a non gettare la spugna con sua figlia.

Daphne non ha gradito questo incoraggiamento da parte di Brooke e ha giurato di fare di tutto per impedire a Hope di mettersi in mezzo. Carter sarà suo e lei lo conquisterà. Ma che mezzi userà? Questa bella donna si rivelerà un pericolo più che un’arma segreta? Dovremo stare attenti alle sue mosse? Lo scopriremo presto ma il nostro intuito ci porta a pensare che tutti farebbero bene a guardarsi le spalle da lei, persino Steffy!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.